Por Joan Centelles Martínez |

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, se estrenaba en televisión concediendo su primera entrevista en '¡De viernes!'. Lo hacía después haber permanecido siempre en el anonimato y sin aparecer nunca en la pequeña pantalla. Tras una primera entrevista en la revista Lecturas en la que se despachó a gusto contra su madre, en el espacio de Telecinco continuó explicando las razones del distanciamiento con ella, así como la situación actual en la que se encuentra la relación de madre e hijo. Durante la emisión del Scoop grabado de Almoguera, la propia Carmen Borrego se sentaba en directo en plató para reaccionar a sus palabras.

Carmen Borrego en '¡De viernes!'

El salto al foco mediático de Almoguera en estas últimas semanas sorprendió a Carmen Borrego, que no esperaba las entrevistas que ha protagonizado poniendo en jaque al clan Campos. "", opinaba Borrego sobre este salto. "Por lo que yo conozco, he vivido y me ha transmitido siempre, ha sido él el que no ha querido participar de esto.", añadió la colaboradora, en referencia a varias apariciones del clan en las que Almoguera prefirió permanecer en un segundo plano y no posar ante los medios.

"Yo lo he respetado eso siempre. Que pertenezcas a una familia conocida y que trabaje en un medio de comunicación, no implica que tengas que participar de ello. De hecho, él tiene una hermana que no participa y que yo estoy perfectamente encantada de que no lo haga", explicaba Borrego sobre su otra hija. Unas palabras que suscribían las que mencionó Terelu Campos una semana atrás cuando reaccionó en '¡De viernes!' a las palabras de Almoguera en la revista: "Hay algo que no alcanzo a comprender. Me resulta extraño que nunca haya hecho nada familiarmente porque hay prensa y luego se pronuncie con la prensa. Lo que he vivido siempre es rechazo total. La prensa sabe respetar cuando tú no quieres entrar ni participar. A mí me sorprende el cambio de opinión".

¿Cómo se siente Borrego?

Durante la entrevista en plató, Borrego continuó haciendo mención al foco que ocupa ahora su hijo: "Creo que no ha pasado nada tan grave como para que tengamos que estar aquí hablando de esto públicamente. Si se quiere, se soluciona. Si se ama, se soluciona. No he dejado de amarle en un solo momento de mi vida y nunca lo haré, esté a mi lado o no". Además, la malagueña reconoció que, como madre, esta intervención en '¡De viernes! no estaba siendo fácil para ella: "Llevo todo el día llorando. He estado a punto de no venir. No me siento bien de estar aquí sentada, de que mi hijo tenga que decirme las cosas a través de la televisión. Yo lo he hecho, pero no me siento en un plató de televisión y digo 'oye, que hoy voy a hablar de mi hijo'. Nunca he dicho nada malo de él y no lo voy a decir. El sentimiento es de dolor y pena".