La cercanía de Gustavo Guillermo con la familia Campos ha hecho que pase de ser el chófer de María Teresa Campos a concursar en 'GH VIP' y convertirse en uno de los colaboradores de 'Fiesta'. Ya en su estreno en el magacín tuvo unas declaraciones polémicas tanto para Terelu Campos como para Carmen Borrego, que se defendió en 'Vamos a ver': "Decir que yo no me he ocupado de mi madre es una maldad". Ahora Guillermo ha vuelto a aprovechar su puesto como colaborador para contraatacar.

Gustavo Guillermo reacciona en 'Fiesta' a las declaraciones de Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

El exchófer abrió la veda a las preguntas de sus compañeros al pronunciarse: ". Carmen dice que no dice cosas sobre mí, pero tengo amigos que me dicen que, a la espalda, dice cosas sobre mí. Que cuente lo que quiera contar". "Yo nunca he dicho 'voy a contar esto de vosotras', como dijo Terelu en ' ¡De viernes! '.", ha respondido a la mayor de las Campos.

Además, Gustavo Guillermo también ha desvelado por qué bloqueó a Carmen Borrego de su teléfono y sus redes sociales: "Yo bloqueo a Carmen porque ella actúa de una manera que no me gusta. Voy a 'Gran Hermano VIP' y al salir veo que no he tenido ningún apoyo de ellas, todo lo contrario". El madrileño ha lanzado también una posible amenaza: "Igual que ellas dicen que tienen cosas sobre mí, yo también tengo sobre ellas".

La respuesta de Terelu Campos

"Yo ahora mismo tengo mi vida y no quiero saber nada de ellas", ha zanjado Gustavo Guillermo. Por su parte, Terelu Campos tampoco ha dejado pasar las palabras de Guillermo y contestó en '¡De viernes!' a sus primeras declaraciones: "A ver si tenías cojones de decirlo cuando mi madre estaba viva. Decir eso de mi hermana, cuando has vivido el horror en primera persona, el sufrimiento de esa a la que llamas madre... Ya se han cruzado unos límites que me parece que hay que pararlos y se intentará parar como se tenga que hacer".