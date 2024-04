Por Almudena M. Lizana |

El jueves 18 de abril de 2024, 'Supervivientes 2024' vivió su séptima gala, donde Mario González resultó ser el concursante expulsado, mientras que Laura Matamoros fue la repescada, uniéndose de nuevo al reality de supervivencia producido por Cuarzo. Mientras tanto, en plató, Jorge Javier Vázquez tuvo que lidiar con un enfrentamiento entre Carmen Borrego y Ana Herminia, la novia de Ángel Cristo Jr..

Jorge Javier Vázquez y Ana Herminia en 'Supervivientes 2024'

"Tienes el cuello como regular", le decía el presentador a Ana, quien estaba sentada muy recta y con un cojín detrás. "", señalaba ella, muy rígida al contar que sufría de dolores de espalda y cuello. "Yo también tengo una pose muy flamenca porque", añadía Ana, mientras que Jorge Javier le pedía que lo demostrase.

Tras bailar durante unos segundos, el presentador se acercaba a Carmen Borrego para preguntarle cómo había visto a Ana de flamenca. "Si esto fuera 'Got Talent' Carmen, ¿qué valoración le darías?", preguntaba con sorna Vázquez. "Fuera, fuera. Es que no puede decir que no se puede mover con la espalda y luego bailar flamenco. O me creo una cosa o me creo la otra, las dos cosas no me coinciden", soltaba la exsuperviviente, poniendo en duda las dolencias de Ana.

De regalo, un plató

"Yo si te puedo dar mi parte médico, señora. Yo quiero que usted muestre el suyo, porque va de plató en plató y estaba que se moría", saltaba la propia Ana. "Yo ni necesito parte médico ni voy a faltarle al respeto, pero ella falta al respeto siempre. (...) Si quiere puedo regalarle algún plató si le apetece ir por mí, para descansar", contestaba Borrego. "¿Para qué? Me lo han ofrecido y no he querido ir", zanjaba Ana, dejando claro que podría ir a '¡De viernes!' cuando quisiera.