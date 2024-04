Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' alcanzó su séptima gala semanal la noche del jueves 18 de abril, en Telecinco, con el concurso de Javier Ungría, Mario González y Claudia Martínez en la cuerda floja tras la salvación de Marieta Díaz en la cita de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Un futuro en manos de los espectadores, que propiciaron que Mario se convirtiera en el sexto eliminado de la edición.

Mario, Claudia y Javier en la gala 7 de 'Supervivientes 2024'

En pleno arranque de la noche,. Ya con la gala más avanzada y debido al intenso calor, Jorge Javier Vázquez anunció la salvación de Javier, lo que significaba que Claudia y Mario, tras acabar en distintos equipos, se iban a separar de forma definitiva fuera quien fuera el eliminado. ". Desde hace tiempo me encuentro mal aquí", confesaba la catalana, entre lágrimas.

Con la pareja afectada por su inminente separación, Vázquez los animó a dedicarse unas mutuas palabras de cariño, empezando por Claudia: "Me has salvado, me has enseñado que es un amor adulto, que te quieran bien". "Ha sido el mejor año de mi vida y ha sido gracias a ti", dedicó la catalana, mientras que Mario aseguró de su novia que "me enderezó, estaba a lo mejor un poco perdido". "Lo es todo para mí, creo que es el amor de mi vida, lo quiero todo con ella. Valoro todo mucho más. Te necesito y te quiero para toda la vida", concluyó el madrileño, antes de ser eliminado al obtener el apoyo del 42% de los votos, frente al 58% de la catalana.

Mario pide a sus compañeros que cuiden de Claudia tras su expulsión ????



????? #SVGala7

???? https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/X3zhyYai4H — Telecinco (@telecincoes) April 18, 2024

"Me da pena irme así"

Lejos de alegrarse al confirmar su salvación, Claudia se derrumbaba mientras su novio trataba de consolarla: "Si no llegas a estar aquí, yo no aguanto tanto tiempo". "Me da pena irme así, porque no me habéis conocido", lamentó el madrileño en su despedida, en la que se dirigió a todos sus compañeros para pedir que cuidaran de su novia.

Mario lamentó su marcha por su familia, especialmente por su hijo, a quien "le prometí que iba a ganar", y se mostró consciente de que "habrá costado mucho defender una actitud como la mía". Con la cabeza así ya fuera del concurso y deseando reencontrarse con su hijo y sus seres queridos, el madrileño recibió como un jarro de agua helada la noticia de la repesca, hasta el punto de que rechazó formar parte de ella. Una decisión que puso fin a su concurso de forma definitiva, al no existir ya Playa Limbo.