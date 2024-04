Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' sumó su séptima gala semanal la noche del jueves 18 de abril, con Jorge Javier Vázquez al frente. La cita arrancó con el habitual juego de localización entre los equipos de supervivientes, renovados tras un nuevo reparto, en el que Laura Madrueño estuvo a los mandos desde Honduras. No obstante, la presentadora tuvo que abandonar su papel de forma inesperada, algo que Vázquez comunicó en el primer tramo de la gala.

Jorge Javier explica la inesperada ausencia de Laura Madrueño en 'Supervivientes 2024'

Como cada noche, Vázquez tuvo ocasión de saludar a su compañera al comienzo de la gala, momento en el que, tras días de mal tiempo. Tras una breve introducción sobre la situación de los supervivientes, el programa procedió a cambiar los equipos antes de

Miri Pérez-Cabrero y Arantxa del Sol fueron las primeras en competir y ambas aguantaron un tira y afloja a pleno sol, durante ocho minutos, bajo la atenta mirada de Madrueño. Tras anunciar el empate entre las concursantes, la presentadora se reunió con ellas en una última imagen antes de que el programa continuara su emisión. Ya tras una pausa publicitaria en la que debían seguir con el juego, Vázquez se dirigió a la audiencia: "Ahora os tengo que contar algo: Laura Madrueño está indispuesta, hace un calorazo tremendo allí en Honduras".

"Solo he tenido un mareo"

"Voy a tener que llevar yo el juego desde aquí", añadió el presentador, para después apresurarse a aclarar que su compañera "está bien, para toda la familia, por favor que no se preocupen". "Todo está en orden, pero está un poquito indispuesta. En cuanto se recupere, volverá otra vez", aseguró Vázquez, quien tiempo después bromeó con llevarse el sueldo de Madrueño de esa noche, dada su inesperada y larga ausencia.

Alrededor de una hora más tarde, la presentadora por fin hizo su reaparición en la palapa: "Estoy bien, estoy aquí dando guerra otra vez. Poco a poco, solo he tenido un mareo por calor". "Tranquilidad, que estoy mejor, sobre todo a mi familia, que lo he pasado fatal", trasladó Madrueño, antes de poner en relieve "el esfuerzo que han hecho los concursantes, porque hoy el calor es insoportable", a lo que se sumaba que estuvieran "sin comer, sin dormir", lo que no les había impedido disputar el juego al máximo.