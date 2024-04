Laura Matamoros vuelve a 'Supervivientes 2024' tras ser la más votada en la repesca

Por Beatriz Prieto |

La séptima gala de 'Supervivientes 2024', aparte del contenido habitual, incluyó la repesca ya anunciada en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Junto a los cuatro expulsados definitivos, el sexto eliminado, que resultó ser Mario González, también optaba a esa segunda oportunidad. No obstante, lejos de intentar volver con su novia Claudia Martínez, el madrileño rechazó optar a dicho privilegio, en manos de una audiencia cuyos votos propiciaron el regreso de Laura Matamoros al concurso.

Jorge Javier junto a los candidatos a la repesca en la gala 7 de 'Supervivientes 2024'

Tal y como había anunciado Carlos Sobera Kike Calleja y Matamoros. Esta última, de hecho, permanecía aún en Honduras a la espera de conocer la decisión de la audiencia, por lo que. El madrileño, sin embargo, sorprendía al reconocer con bastante seguridad que "ahora mismo no" tenía ganas de participar en la repesca.

"No me lo esperaba para nada", confesó Mario, antes de admitir que, al conocer su eliminación, "ya me estaba imaginando con mi hijo, con mi familia". El concursante incluso mantuvo su decisión a pesar de que el presentador aseguró que le tendría que contar a su novia "que no has querido participar en la repesca". "No quiero estar en la repesca porque el público me ha decidido echar, he hecho el concurso y ya no estoy", confirmó finalmente Mario, quien prometió explicárselo a Claudia, con la esperanza de que lo entendiera al igual que su familia.

"Gracias por apoyarme"

Ya en la recta final de la gala, Jorge Javier Vázquez reunió a los candidatos de la repesca en el centro del plató y conectó en directo con Matamoros y Mario para anunciar al exconcursante que volvería al reality. Un privilegio que acabó en manos de la madrileña, quien tendría ocasión de conocer al resto de los concursantes de la edición tras haber sido expulsada justo antes de la reunificación. "Gracias por apoyarme", dedicó Matamoros, feliz con la noticia, aunque no tanto con el hecho de que su reincorporación al reality no se haría efectiva hasta la cita del domingo 21 de abril, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.