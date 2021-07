'La última cena' sigue sumando nuevos rostros televisivos a su segunda edición. Si los primeros cocineros en dar el pistoletazo de salida fueron Isa Pantoja y Asraf Beno, ahora es Carmen Borrego quien se pondrá frente a los fogones del programa de Mediaset. Lo hace, además, después de su polémica con los colaboradores de 'Sálvame' tras la que abandonó el programa.

Kiko Matamoros y Carmen Borrego en 'Sálvame'

'Sálvame' ha conseguido que una de las integrantes del clan Campos regrese al programa el jueves 29 de julio. Así se lo ha comunicado Lydia Lozano a la hermana de Terelu Campos, a quien ha pillado por sorpresa en una tienda de ropa de caballeros. "¿Pero estáis en directo? Miedo me das", preguntaba asustada a colaboradora de 'Viva la vida'.

"No me importa cocinar con cualquier colaborador, un cara a cara me daría miedo, pero cocinar no", explicaba en directo tras recibir la noticia. Y es que la hija de María Teresa Campos ha asegurado que "se muere de miedo", aunque es buena cocinera por lo que no tiene "motivos para estar nerviosa". ¿Se lo pondrán fácil los comensales?

Alejandra Rubio, posible acompañante

Además, el programa no ha querido revelar quien será el acompañante de Carmen en 'La última cena'. "Pasado mañana vas a Sálvame y te encontrarás a tu compañero o compañera y tendréis que ir a la compra", le ha dicho la periodista. Desde el plató se ha comentado que Alejandra Rubio (con la que también ha protagonizado varias polémicas) podría ser quien acompañe a su tía en la cocina. "Yo no tengo nada en contra de nadie. Con Terelu nos mataríamos y mi sobrina cocina poco". Toda una incógnita que se resolverá en unos días.