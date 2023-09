Por Beatriz Prieto |

'La plaza' arrancó su andadura en La 1 la tarde del miércoles 27 de septiembre, con Jordi González al frente y con la primera entrevista de Terelu Campos tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, aprovechando además su fichaje como colaboradora del espacio. Una ocasión en la que, tras recordar sus inicios en la televisión pública con la difunta presentadora, recibió un cariñoso mensaje de su hermana Carmen Borrego.

Carmen Borrego le envía un mensaje a Terelu en el estreno de 'La plaza'

. Me he ido liberando, quitándome capas. Y ella no, era la espontaneidad", recordaba Campos, al hablar de sus inicios frente a las cámaras de la mano de su madre, en Televisión Española. González le desveló entonces que, momento en el que el programa emitía un vídeo de Borrego dirigido a la colaboradora: "Querida hermana, qué te puedo decir.. Sé que lo vas a hacer genial, porque eres una grandísima profesional".

"Decirte que te quiero y que mamá estaría muy orgullosa de verte ahí", prosiguió la colaboradora de 'Así es la vida', quien recordó de su madre que "pasó sus principios" en la televisión pública, "muy feliz, y creo que tú lo serás también". "Me encanta y además yo siento dentro de mí lo que ha dicho. Estoy feliz por volver al lugar donde aprendí a hacer televisión", correspondió Campos, tras lo cual recalcó que "no me inicié en Televisión Española delante de una cámara, yo estuve mucho tiempo detrás, en los programas de mi madre".

"Un nuevo comienzo"

"De alguna manera, siento que ha sido ese hilito con el que ella ha dicho: vuelve. Muchas veces hay que volver donde uno empezó. Es importante no perder tus raíces", añadía la colaboradora, momento en el que González señaló que a él le pasaba igual. "Es curioso, es una gran casualidad", comentó el presentador, quien también había dado el salto a la televisión pública desde Mediaset, al igual que la malagueña. "Por eso estoy muy contenta, porque tú has vuelto y yo volví de tu mano a otra cadena en 2007. Y ahora, en 2023, nos volvemos a encontrar en un comienzo, porque lo bonito de la vida es poder comenzar muchas veces", declaró Campos.