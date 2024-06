Por Redacción |

La familia Campos ha vivido una de sus semanas más convulsas. Primero, con la misa en homenaje a María Teresa Campos que ha promovido la unión contra ellas de Gustavo Guillermo y las amigas de la mítica comunicadora. Por otro lado, la exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio y la posterior visita de Terelu Campos a '¡De viernes!' para contar todas sus impresiones.

Carmen Borrego abandona 'Así es la vida'

Entre tanto, Carmen Borrego se enfrentaba a todas estas cuestiones en la tarde del 21 de junio en ' Así es la vida '. "¿Alguien puede entender que no se puede más?No podemos más", clamaba la colaboradora. "Para mí lo fácil es callarme y darle la palabra a mis compañeros.".

Sin embargo, sus compañeros optaban por preguntarle cuestiones sobre la entrevista que horas más tarde iba a dar su hermana en Telecinco. "Tienes que entender que la fama no es un paseo por las nubes y que con la fama se gana un dinero y se vive como muy poca gente en este país. Ni siquiera un presidente del gobierno tiene el sueldo que se gana con la fama y a mí me parece bien, pero, Carmen, no te quejes. Si te molesta el rollo, te vas de la tele, te olvidas", le reprochaba Antonio Montero.

Makoke salía en su defensa para asegurar que "esta señora trabaja, igual que Alejandra también trabaja", como colaboradora de televisión. "Trabaja de su fama", puntualizaba Montero entre las réplicas de Makoke y Borrego. "Bueno, trabaja de su fama y de colaboradora", matizaba la tertuliana. Harta de lo que se estaba diciendo, Carmen Borrego se levantaba de su silla para salir del plató, perseguida por César Muñoz.

Se va... Pero vuelve

"¡Yo llevo 30 años trabajando, que tengo que vivir de lo que vive mi familia porque vives tú y no eres de mi familia! ¿Te queda claro?", gritaba Carmen Borrego muy cabreada, que llegaba a golpear la mesa en dos ocasiones. "Y yo tengo que afrontar aquí todos los putos días cosas que no me gustaría afrontar, cobrando o sin ello. Y ya está bien de cinismo porque tú y mucha gente quiere saber lo que quiere mi hermana y lo que pienso yo de mi hijo y lo que pienso yo de lo que se me ha hecho y me lo preguntáis aquí todas las putas tardes. Ya está bien de cinismo. ¿Que quieres que me vaya? No tengo ningún problema. Lo cómodo para mí no es estar sentada ahí".

La colaboradora desoía las peticiones del presentador de que no se marchara de plató. Lo cierto es que este abandono supone un desafío al Código Ético de Mediaset España, que cuando todavía 'Sálvame' se emitía se reformuló para impedir que nadie abandonara su puesto de trabajo sin una causa justificada. No obstante, parece que Carmen Borrego recordó rápidamente esto y tan solo dos minutos después volvía a sentarse en su silla.