Carmen Porter se marca un Alba Flores: "Se me ha ido muchísimo la pinza"

Carmen Porter tenía todo preparado para pasar una noche de gala. Se había puesto un elegante vestido y ya se encontraba en el centro de Madrid cuando avisó a todos sus seguidores, con una espectacular foto de ella misma, de lo que estaba a punto de pasar: "¡Esta noche toca fiesta! ¡Ya os contaré!". Pero nada más alejado de la realidad, puesto que Porter no esperaba que fuese acabar la velada tal y como terminó.

Carmen Porter, antes de la fiesta y ya en su casa

Una hora después de dicha publicación, la copresentadora de 'Cuarto milenio' lanzaba un vídeo desde su casa relatando qué acababa de ocurrir: "Hola tribu, ya he vuelto. Ya he estado en la fiesta-no fiesta, marcándose un Alba Flores, quien fue una premiere creyendo que era otra. ¿Que por qué? Porque hoy no era. Que se me ha ido la pinza y me he equivocado de día", relataba Porter con mucho sentido del humor y riéndose de ella misma.

Quiso contar cómo se dio cuenta de este lapsus: "He visto la invitación en la puerta del hotel. Yo iba tan arreglada porque era una gala benéfica para una asociación contra el cáncer y tenía que ir de gala" y fue justo cuando sus planes se truncaron: "He mirado la invitación y era el próximo jueves. ¿Qué os parece? Esta es de las buenas", comentaba muriéndose de la risa.

Esto es de traca!!!!!???????????????? pic.twitter.com/Rqtg98Vquc — Carmen Porter (@carmenporter_) May 23, 2019

Una historia que fascina a los seguidores

Como no podía ser de otra manera, a los seguidores de Carmen Porter les ha fascinado esta historia que ha obtenido multitud de comentarios. Algunos de ellos cuentan vivencias similares mientras que otros se ríen de lo sucedido. "Mañana en 'Cuarto milenio' se abordará el caso de la fiesta no fiesta", comentaba una de ellas mientras que otra le consolaba explicando: "¡Carmen eso nos ha pasado a todos! Guapa que estás. A mí me pasó y no veas la cara que se te queda...".

