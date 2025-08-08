Por Almudena M. Lizana |

La actriz Cayetana Guillén Cuervo ha destapado uno de sus peores momentos de su vida, exponiendo cómo fue víctima de abuso infantil con tan solo seis años. Este desgarrador relato se puede escuchar en su pódcast 'No te lo Cayes', donde en su entrevista con Alba Moreno, que, ha recordado lo ocurrido.

"Yo haciendo 'Pandataria' hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los seis años yo había sufrido una violación", empezaba la hija de Gemma Cuervo.

La divulgadora Alba Moreno, en el pódcast 'No te lo Cayes'

"Lo conté más suave de lo que era", explicaba Cayetana Guillén Cuervo, recordando que "fue como La Manada, ocho tíos". A su vez, y sin entrar en más detalles, la excolaboradora de 'La familia de la tele' recordaba que esos "ocho tíos" se quitaron un cinturón que tenían y la "hostiaron".

Años después

A raíz de destapar esta violación que sufrió de niña, Cayetana Guillén Cuervo ha explicado cómo, a raíz de la terapia psicológica, entendió cómo lo "había disociado para poder vivir", siendo este uno de los mecanismos de defensa más habituales entre las víctimas de abusos. "No somos la bandera de nada, estamos entre dos personas que han decidido hablarlo aquí", recalcaba más tarde la actriz.

Cayetana Guillén Cuervo entrevista a Alba Moreno en 'No te lo Cayes'

"Las cosas que son muy dolorosas tu mente las aparta porque si no, no puedes vivir. Yo solté eso. Se me colocó en algún lugar del cuerpo, empecé a atar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso", añadía, entendiendo así incluso algunos de sus "bloqueos sexuales" o su "cabreo con la vida".

*Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico 016-online@msssi.es. En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.*