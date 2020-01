'Cazamariposas' parodia las Campanadas de Cristina Pedroche y le lanza varias pullitas

Uno de los eventos más importantes del año en televisión es sin duda las Campanadas. Todas las cadenas se vuelcan con la retransmisión con la que todos los espectadores despiden un año y dan la bienvenida a otro. Habitualmente, en estas encontramos todo tipo de anécdotas, curiosidades y momentos que merecen ser comentados y eso es precisamente lo que hizo el equipo de 'Cazamariposas' este jueves 2 de enero. En el magacín que La Fábrica de la Tele produce para Mediaset se analizaron los mejores momentos de todas las retransmisiones, se comentaron los looks de los presentadores y además se hablaron de las "otras Campanadas" que lideraron Irma Soriano y Chiqui, de 'Gran Hermano 10'. Todo con la ironía y acidez que caracteriza al espacio.

Germán González parodia a Cristina Pedroche en 'Cazamariposas'

Nando Escribano y Nuria Marín comentaron primero los looks de los presentadores y no dudaron en lanzar una crítica y sugerencia a los chicos: deben arriesgar más. "Parece que solo comentamos los vestidos de ellas, pero es que los chicos no dan ningún juego (....) es el día perfecto para arriesgar", afirmó Escribano, algo que secundó su compañera: "Los chicos pueden arriesgar (...) en las alfombras rojas ya estamos viendo como hay chicos que arriesgan con looks distintos, colores diferentes". Por ello, ambos terminaron hablando de los vestidos de ellas, alabando el look elegido por Paz Padilla y Anne Igartiburu. Sobre la presentadora de La 1, Nuria quiso destacar que "me gustó que arriesgase más" por lo sugerente que era esta vez su vestido.

La imitación a Pedroche

Pero la cosa no quedó ahí y es que obviamente había que hablar de Cristina Pedroche y de su particular vestido en las Campanadas 2019-2020. La presentadora de Atresmedia lució una armadura confeccionada con fibra de vidrio de materiales reciclados y cubierta de pan de oro diseñada por Jacinto de Manuel. Un look que intentó imitar Germán González. El colaborador de 'Cazamariposas' no dudó en ponerse en la piel de la chica y para ello se colocó una peluca negra, se maquilló y lució una armadura muy singular diseñada por dos chicas del equipo del formato de Divinity. Un particular y surrealista look que despertó la risa instantánea de Marín y Escribano.

"Me puedo girar, ¡creo!", afirmó entre risas González, imitando así a Pedroche, que apenas podía moverse con la armadura en las Campanadas. Pero la imitación no quedó ahí y es que el copresentador y colaborador no dudó en parodiar el discurso de la de Vallecas en Nochevieja: "Es muy práctico, es reciclable. Quiero decir que ojalá este año crezca la cultura de la sostenibilidad. No hay excusas para no reciclar". "Me siento más Diosa que nunca y super empoderada", siguió diciendo González también entre risas e ironizando claramente las palabras de Pedroche. Escribano afirmó entonces que "era super necesario llevar ese vestido para hacer ese discurso" y Nuria Marín añadió también con mucha ironía: "Empoderada con un vestido que no te deja ni mear. ¡Qué bien!".