'La casa fuerte 2': Efrén y Rebeca, primera pareja expulsada de la edición

El domingo 13 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo séptima gala con Asraf Beno, Chabelita Pantoja, Tom Brusse, Sandra Pica, Rebeca Pous y Efrén Reyero, como concursantes nominados de la semana. Los seis quedaron en la palestra tras las nominaciones, donde un empate entre los cuatro últimos provocó que todos los Acampados fueran nominados, aunque un pacto entre ellos para repartir puntos de forma equitativa habría empujado a la organización a nominarlos igualmente. Una situación que llegó a su fin con la expulsión definitiva, como pareja, de Efrén y Rebeca.

Las tres parejas nominadas de 'La casa fuerte', antes de conocer la decisión de la audiencia

Antes de conocer la decisión de la audiencia, los Residentes debían entregar sus lingotes negros a aquella pareja preferían ver fuera del concurso. Una mecánica que concluyó con Asraf e Isa con el mayor número de lingotes, un total de cinco, todos ellos otorgados por la mala actitud que le achacan sus compañeros al primero. Por el contrario, Sandra y Tom recibían dos, por el reciente enfrentamiento entre el segundo y Mahi Masegosa y Rafa Moya; mientras que la pareja expulsada solo recibió un lingote en contra, a raíz de la mala relación de Rebeca con Aurah Ruiz.

Los primeros en ser salvados fueron Tom y Sandra, quienes se tomaron la decisión de la audiencia con mucha alegría, al contrario de lo que ocurría cuando Asraf e Isa se enteraron de su salvación. "Ya lo tengo asumido y creo que es hora de enfrentar la realidad. Lo necesito para mi tranquilidad", confesaba Pantoja, sobre la posibilidad de ser expulsada, antes de conocer la expulsión de Efrén y Rebeca. De hecho, mientras Beno saltaba de alegría ante la posibilidad de permanecer algo más en el reality, Chabelita estuvo a punto de llorar, dada su esperanza de poder reunirse por fin con su familia y conocer de primera mano lo ocurrido en el conflicto surgido entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

"No os voy a defraudar"

"Estoy mal porque las cosas que pasan con Asraf me duelen y me afectan porque es mi pareja, entonces llega un momento en el que me agobio, me frustro muchísimo y pienso en la vida que tengo fuera", reconoció Isa, ante las críticas que había recibido Beno, tras la amarga primera impresión tras su salvación. "Asraf siempre me ha comprendido y creo que me toca a mí, así que si el está feliz, yo también", concluyó Pantoja, agradecida con "todas las personas que han votado para que nos quedemos". "No os voy a defraudar", prometía la concursante, quien no tardó en mostrarse más positiva al darlo todo en los juegos del reality.