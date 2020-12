'La casa fuerte 2': Tom, Sandra, Isa, Asraf, Efrén y Rebeca, parejas nominadas en la Gala 16 de la edición

La noche del jueves 10 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo sexta gala en Telecinco, en una noche en la que los concursantes tenían que repartir puntos de cara a unas nominaciones que concluirían el domingo 13 de diciembre con la primera expulsión de una pareja en la edición. Por ello, la gala llegó a su final con el futuro de las tres parejas de acampados, formadas por Asraf Beno y Chabelita Pantoja; Sandra Pica y Tom Brusse, y Efrén Reyero y Rebeca Pous, en manos de la audiencia.

Los seis Acampados, nominados en la Gala 16 de 'La casa fuerte 2'

La gala de la noche arrancaba con el Asalto protagonizado por Samira Jalil y Antonio Pavón, quienes ganaron el juego de los Acampados en la que tenían que responder preguntas sobre la convivencia en la casa mientras sostenían una caja fuerte con los pies. Tras su victoria, la pareja se decantó por retar con el televoto a Tom y Sandra, tanto por el dinero que tenían acumulado en su caja fuerte como por la mala relación que mantenían con ambos.

El duelo, que logró todo un récord de votaciones en la edición, concluyó con la reñida victoria de Jalil y Pavón, quienes se libraban así de las nominaciones al intercambiar el lugar en residentes con sus rivales. De ese modo, Sandra y Tom acababan con los Acampados, un grupo formado por las dos parejas con quienes mejor relación mantenían dentro de la casa, y a quienes tendrían que enfrentarse durante el reparto de puntos en las nominaciones. Una estrecha relación que se debía, en cierto modo, a la enemistad que estaba surgiendo entre ellos y el resto de concursantes, dividiendo así la casa.

"Os habríamos nominado de forma disciplinaria"

Dicha enemistad entre los dos sectores en los que estaban divididos los concursantes fue evidente en las nominaciones, donde Isa y Asraf alcanzaron los ocho puntos, en gran parte por los enfrentamientos que el segundo había protagonizado con algunas de las parejas de la casa, mientras que Sandra y Tom recibieron tres puntos, también a causa de las disputas del francés con algunos de sus compañeros. Durante las votaciones, sin embargo, los Acampados reconocieron haber pactado repartir sus dos puntos entre las otras dos parejas de Acampados, algo que rompía las reglas del programa y que Jorge Javier Vázquez no dudó en señalarlo al conocer que las tres parejas quedaban nominadas por un empate. "En el pecado llevan la penitencia", señaló el presentador, tras recordar que dichos pactos "no se pueden hacer". "Aunque no hubierais sido todos nominados, os habríamos nominado a los tres de forma disciplinaria", desveló Vázquez.