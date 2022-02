Algo más de dos semanas después de que concluyera el Benidorm Fest con la victoria de Chanel Terrero y su "SloMo", la artista tuvo oportunidad de intervenir en 'Espejo público' la mañana del lunes 14 de febrero, donde tuvo ocasión de hablar con Susanna Griso por videollamada, en una conversación en la que abordaron distintos temas, desde cómo vivió su victoria, hasta su relación con Miryam Benedited, pasando incluso por cómo podrá ser su propuesta escénica de cara a Eurovisión 2022.

Susanna Griso habla con Chanel en 'Espejo público'

"Estoy muy bien, supercontenta, con muchas ganas de ponerme a ensayar, con mucha promo", declaró Chanel, antes de abordar la polémica que rodeó a su victoria en el festival. "Ha sido bastante agridulce, porque eso es algo que uno nunca se espera", confesó la artista. La ganadora del certamen recordó cómo, "cuando me enteré de que éramos candidatos para el Benidorm Fest, recuerdo ensayar como loca, corría con tacones en la cinta de correr, me preparé muchísimo". "De repente sucedió esto, que estaba fuera de mi alcance, que no podía controlar", añadió la invitada. Ante esa situación, Chanel confesó que hizo "mucha meditación" y llegó a la conclusión de que "esto no es algo de lo que sea responsable". "Lo único que he hecho, ahora y toda mi vida, fue trabajar muy duro y me tengo que sentir muy orgullosa de mi trabajo", defendió Chanel quien, de momento, no había vuelto a mirar su cuenta de Twitter, puesto que "me da un poquito de respeto todavía".

La bailarina quiso dejar claro que, por Instagram, "estoy recibiendo muchísimo amor de mucha gente", aunque también se colaba algún comentario negativo, razón por la que había optado por no volver, de momento, a la red social del pájaro azul. "No lo hagas, quédate un tiempo al margen. Estas tormentas duran poco, son estériles, así que tranquilidad", le recomendó Griso. A la hora de hablar de su puesta en escena en Turín, durante el Festival de Eurovisión, Chanel confesó que "todavía no os puedo decir nada", dado que aún desconocía si habría o no cambios, tras lo cual reconoció estar deseando poder contar con Carmen Farala de nuevo, para elaborar su vestuario para la gran cita. "Todavía tenemos que sentarnos y hablar, pero en cuanto Carmen se unió a la familia, lo dio todo, no solo profesional sino también personalmente, y para mí es una pieza fundamental", confesó la artista.

"Conocía a más personas del equipo"

Chanel también abordó las acusaciones de tener una supuesta estrecha relación con Benedited, jueza del Benidorm Fest: "de hecho, tengo pendiente escribirla, porque después de todo esto, que hemos recibido incluso hasta amenazas... imaginaos nuestra relación que, aún después de todo, no hemos hablado". "Llevo dieciséis años en esta profesión y me he cruzado con Miryam y con casi todos los bailarines que estaban en ese escenario. Conocía a más personas del equipo, es inevitable", argumentó Chanel, tras lo cual desveló que "hasta cuatro días antes de la semifinal, mi gente me preguntaba cómo se votaba y yo no lo sabía. Estaba muy fuera de las votaciones, enfocada en mi trabajo". Chanel también pudo escuchar las palabras que las Tanxugueiras habían lanzado en 'Espejo público', en las que aseguraban su absoluto apoyo a su compañera y pedían parar el odio en redes sociales. "Hemos llevado una competición supersana entre nosotras y luego se ha dado la vuelta a todo en redes", declaró la cantante, que elogió la postura de sus compañeras.