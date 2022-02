Los resultados del Benidorm Fest y el sistema de votación de la preselección española para Eurovisión 2022 sigue dando de qué hablar. Durante la tarde del 3 de febrero de 2022, Miryam Benedited, reconocida coreógrafa y parte del jurado nacional del panel de expertos del certamen, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para, en primer lugar, denunciar las amenazas de muerte hacia ella y su familia que está recibiendo desde la victoria de Chanel Terrero.

Jurado profesional del Benidorm Fest

Tras mostrar uno de los mensajes que ha recibido la coreógrafa por lo ocurrido, Risto Mejide ha dado paso por teléfono a la propia Benedited. "La palabra vinculación ya me parece desmesurada, yo con Chanel tengo la misma relación que con prácticamente todo el certamen entero. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los bailarines y todos los artistas de esta preselección", empezaba diciendo.

"Chanel es una chica que vino en 2015 o 2016 a hacer una sustitución a un programa en el que yo estaba trabajando, después no he vuelto a trabajar con ella, nunca más. Eso no hace que yo quiero que esta chica gane ni pierda, yo valoro la actuación. Si considero que me parece una maravillosa actuación, no la voy a castigar por el qué dirán", continuaba Benedited. "Me he convertido en una persona superimportante porque yo y RTVE hemos hecho que Chanel gane el Benidorm Fest. Mira, me encantaría ser tan importante, pero de verdad que mi vida es mucho más sencilla que todo esto", decía tirando de ironía.

¿Cómo votaba cada uno de ellos?

"No sabía ni que Chanel estaba metida en el Benidorm Fest, me enteré al ver la playlist cuando me lo ofrecieron", añadía Miryam Benedited. "Nosotros nos sentamos en la mesa en el plató a ver tanto el escenario como una pantalla que tenemos en el plató. Una chica nos recoge las hojas, se lleva las votaciones, suma y trae un papel. Donde ni siquiera sabemos como ha quedado, porque no sabemos lo que han puesto los demás", respondía ella, a la pregunta de Mejide sobre cómo se realizan las votaciones.

"No tenemos momento de reflexión. No hay punto de que el jurado se fuera a deliberar. Todavía fue aún más limpio. Lo sumaron y lo trajeron, y al dar la vuelta al papel, nos encomendamos a la virgen", explicaba Benedited. Tras esta declaración, Mejide le preguntó sobre si hubo algún tipo de relación con los artistas durante el Benidorm Fest, a lo que la coreógrafa contestó: "Nosotros nos vimos con dirección para ver los ensayos", decía.

"Comentamos los ensayos juntos por ejemplo las diferencias al ensayo del día anterior, si estaban más nerviosos. Y hacemos una composición de lugar, de cómo van a ser y luego lo reafirmamos con el directo. Alguien que haya tenido un ensayo flojo de afinación, y a la final lo hace perfecto de voz, pues un coach vocal modificará su nota mental. Es completamente normal y son la cosas que vivimos juntos", contestaba, sin responder a lo que realmente le estaba preguntando el presentador de 'Todo es mentira'.

"No hay ningún doce a Tanxugueiras y hay tres doces a Chanel. Yo creo que la persona que nos va a representar es una gran profesional y lo que hace es dificilísimo, muy complicado", añadía Benedited. "Me gustaría que pudiéramos estar hablando de como en Europa están tremendamente contentos con lo que estamos mirando, y que está la tercera global de Spotify y en top 5 global de vídeos. Y de eso no habla nadie", explicaba, intentando ensalzar el éxito que está teniendo "SloMo" a pesar de toda la controversia.

Su criterio

"Como coreógrafa, si tengo que opinar de las tres puestas en escena y de las tres propuestas favoritas, creo que hay un gran salto de la propuesta de Chanel, que es impecable, que no tiene ni un pero, a las otras dos propuestas. No hablo de gustos, que te puede no gustar una cosa perfecta, es lícito. Pero yo como profesional veo un salto enorme de esa propuesta a las demás", decía Benedited.

"Nunca se va a acertar con el sistema de votación. Cuando unos estén contentos, otros no lo estarán", sentenciaba, respondiendo a la pregunta de Risto Mejide sobre cómo debería ser el sistema de votación. "Esto es un evento televisivo y es algo que yo también tengo en cuenta a la hora de valorar. La gente me dice que en los tres minutos de Chanel no podía dejar de mirar la tele. ¿Qué más queremos, señores?", terminaba contundente Miryam Benedited.