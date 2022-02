Jorge Javier Vázquez sale en defensa de Chanel: "Hay eurofans que son auténticos coñazos"

El triunfo de Chanel Terrero en la primera edición del Benidorm Fest se ha vuelto agridulce a causa del odio vertido hacia ella y las constantes críticas que ha sufrido en redes sociales. No hay programa que no haya tratado este asunto y 'Sábado deluxe' también se hizo eco durante la entrevista a Rafa Sánchez, integrante de La Unión, quien afirmaba que "en las redes hay haters, hay lovers y tienes que soportarlo de alguna manera".

Jorge Javier Vázquez y Chanel

"Me llama la atención que el BNG o CCOO se metan a opinar, me parece que la política ya es de coña", expresaba el músico, que levantaba la euforia de algunos colaboradores hablando sobre Chanel y su "SloMo". "Me hace mucha gracia que estemos hablando con esta pasión", comentaba Jorge Javier Vázquez, quien lanzaba un mensaje de apoyo a la representante española: "Entramos en un tema muy complicado. Hay muchos eurofans que son auténticos coñazos. Los he dicho y lo sostendré siempre".

"Lo que hay que decirle a Chanel es que vaya a pasárselo bien, que pase de esta gente que está amargada y remojada en odio. Que disfrute y si no gana, no pasa nada", alegaba Jorge Javier Vázquez. "Hay una cosa que no me hace ninguna gracia. ¿Esta chica ha cometido un delito? ¿Ha hecho un proceso para que de manera irregular la elijan? Joder, se ha presentado a un concurso y la han elegido. Lo que no puedes hacer es masacrarle la vida y amargarle su trabajo".

María Patiño defiende a Tanxugueiras

La defensa a ultranza de Víctor Sandoval a Chanel despertó una crítica por parte de María Patiño hacia su compañero. De forma sosegada, esta quería hacer ver al colaborador que no podía atacar a Tanxugueiras, como hizo días atrás en 'Sálvame' al afirmar que "no podemos [...] llevar ritmos celtas, como si esto fuese la OTI".

"El problema no es que tú defiendas lo que te gusta, el problema es que defendiendo lo que te gusta, en tu argumentación atacas lo que nos puede gustar a los demás", analizaba María Patiño. "Cuando tú empezaste a defender que te gusta Chanel, yo no tengo nada que decirte. Pero en el mismo momento en el que argumentas que Tanxugueiras, como son música celta no pueden ir a Eurovisión, ya estás ofendiendo a gente".