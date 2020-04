Chani Pérez Henares abandona 'Al rojo vivo' por "coherencia y conciencia"

En plena crisis del coronavirus, Antonio García Ferreras tendrá que rearmar su mesa de análisis y debate en las mañanas de laSexta. Y es que el periodista Antonio Pérez Henares, más conocido como "Chani", ha decidido abandonar 'Al rojo vivo' tras años como colaborador habitual.

Chani Pérez Henares y Antonio García Ferreras

Pérez Henares ha comunicado su decisión a través de Twitter, explicando las razones de su sorprendente renuncia. Asegura que se trata de algo "estrictamente personal tras reflexionar estas semanas, motivada exclusivamente por razones de coherencia y conciencia". Con todo, agradece al presentador "el haber contado conmigo desde el comienzo de su programa", que se estrenó allá por 2011.

He comunicado a García Ferreras mi renuncia a seguir colaborando en Al Rojo Vivo.Decisión extrictamente personal,tras reflexionar estas semanas, motivada exclusivamente por razones de coherencia y conciencia. Le agradezco el haber contado conmigo desde el comienzo de su programa — a perez henares (@chanihenares) April 6, 2020

Chani se ha mostrado muy crítico en las últimas semanas con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Uno de sus últimos tuits hace alusión a la presunta mordaza de Moncloa a las preguntas que llegan al presidente en sus repetidas comparecencias. "El Gobierno no solo no rectifica sino que castiga a los firmantes. No es tolerable y no se puede tolerar", defendía el periodista el pasado 1 de abril.

El precedente

No es la primera vez que el escritor abandona por sorpresa un espacio en el que participaba como colaborador. En mayo de 2018 renunció a continuar en el programa '24 Horas' de Radio Nacional de España, dejando plantado en directo a su director Miguel Ángel Domínguez. En un agrio discurso, Chani se fue alegando que era "un hombre de principios", criticando el papel de los medios de comunicación en la situación de España. "He aborrecido mi profesión porque es incapaz de algo tan simple como decir verdades. No quiero estar en estos medios que me parecen 'agit-prop'", defendió entonces.