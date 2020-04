Chayo Mohedano insulta a una seguidora que le pide que se calle: "No me digas que no cante, hija de puta"

Seguro que si utilizas Instagram con frecuencia en estos días de cuarentena, te habrás dado cuenta de la cantidad de directos que se realizan a través de esta aplicación. Algunos de los que más los emplean son los artistas, quienes los utilizan para mantenerse en contacto con sus fans y poder seguir desarrollando su faceta artística. Sin embargo, la exposición a través de las redes no siempre trae alegrías y si no que se lo digan a Chayo Mohedano.

Chayo Mohedano

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano está siendo muy activa en redes sociales durante el confinamiento en casa. Pero los usuarios no siempre responden de manera positiva y en uno de los directos que realizó por Instagram tuvo un encontronazo con una seguidora, a quien acabó insultando tras recibir una petición que no le gustó nada.

"No me digas que no cante, hija de puta", le soltó Chayo Mohedano a una seguidora que se metió en el directo de la cantante para trolearla y pedirle que terminara con el concierto que estaba dando. "No tienes derecho ninguno a decirle a nadie lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Me estás oyendo, ¿no?", espetaba. "Lo mismo te lo estoy diciendo a ti como se lo digo a las personas que se atrevan a decirme que no cante en mi casa, en mi Instagram".

Más ataques en Instagram

Su rifirrafe en el directo por su concierto no ha sido el único ataque que ha recibido la sobrina de Rocío Jurado en redes sociales. Hace unos días, compartía una imagen en la que se desnudaba y se le veía la espalda y parte del culo, imagen que no fue del agrado de todos sus seguidores. Sin embargo, ella respondió dejando claro que le daba igual lo que pensaran: "¿Que no les ha gustado mi espalda? Pues mañana me doy la vuelta".