Segundas oportunidades nunca fueron buenas y, si no, que se lo digan a Lydia Lozano tras su segunda participación en 'La última cena'. La periodista ha retomado el papel de anfitriona junto a Laura Fa para servir la cena a los invitados del programa de Telecinco durante la noche del jueves 26 de agosto. Sin embargo, lo que parecía una velada tranquila ha terminado con el intento de abandono del chef Miguel Cobo.

El chef Miguel Cobo y Lydia Lozano

Durante el cocinado, la colaboradora de 'Sálvame' ha cometido una imprudencia culinaria mientras preparaba el pulpo que iba a servir a sus invitados. "Lo que he visto hoy, no lo he visto nunca en una cocina. Lo que ha hecho Lydia, de tirar la cabeza del pulpo a la basura y con dos cojones volverlo a meter en la olla donde vamos a comer todos... Es una vergüenza", le reñía el chef en directo. Y añadía: "Me dan ganas de marcharme".

La periodista ha intentado justificarse explicando que el cubo de basura del que había sacado al cefalópodo estaba limpio porque lo acababan de estrenar y "no había nada sucio". Sin embargo, sus explicaciones no han convencido al chef: "Tú no puedes coger un producto y tirarlo. Ojos que no ven corazón que no siente, ¿sois así para todo?", le preguntaba enfadado por su conducta e incidía: "Es una falta de respeto".

Rifirrafe durante el cocinado

Además, la tertuliana de 'Sálvame' no ha tenido mucha química con su compañera Laura Fa, pues ambas se han mostrado muy tensas durante todo el cocinado y protagonizaron una gran bronca. "Lydia sabía cocinar y no sabe. No te jode", se quejaba la catalana, mientras que Lozano le replicaba: "No haber venido a esta cena conmigo". "No la he elegido yo, a ver si te piensas que quiero cocinar contigo", zanjaba en directo. Sin duda, una mala relación que ha llegado hasta las cocinas del programa de La Fábrica de la Tele. ¿Firmarán la paz?