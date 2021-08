Los formatos culinarios también tienen su particular representación en Telecinco con 'La última cena'. La fórmula utilizada por La fábrica de la tele es muy distinta a la puesta en marcha por otros, dando especial relevancia a los conflictos durante el cocinado. Precisamente, mientras Lydia Lozano criticaba a Carmen Borrego, la colaboradora sufrió la censura de la cadena para no mencionar al espacio rival de La 1, donde participará Terelu Campos.

Telecinco, utilizando un eufemismo para evitar nombrar a 'MasterChef'

Mientras Lozano y Laura Fa estaban a las puertas del mercado para llenar las bolsas de la compra, decidieron estar unos minutos cortando un bonito traje: "¡Yo estoy Flipando!. Me han contado que la Borrego está comprando votos para ganar ella las cenas. Hazme caso, que mi informador es muy bueno", aseveró en un principio. Utilizando un tono de voz muy seguro y con cierto rintintín, la colaboradora prosiguió con su particular exposición: "¡Todo para cobrar otra cena ella, es alucinante! A lo mejor, luego se hace un reportaje diciendo que es la mejor cocinera de 'Sálvame'", sentenció a continuación.

Segundos después, el programa culinario de Telecinco decidió censurar las palabras que salían de lo más profundo de Lydia Lozano para no dar publicidad al programa 'MasterChef' de Televisión Española: "A lo mejor está picada con la hermana que se fue a...", comentó. Sin embargo, el audio dejó de existir momentáneamente, pero pudo intuirse el comienzo de una palabra que empezaba por la letra "m".

Como la conversación estaba siendo grabada con cámara oculta, el vídeo se editó con subtítulos. Fue entonces cuando 'La última cena' utilizó el siguiente eufemismo escrito entre paréntesis: "Otro programa de cocina". "Ella lo que quiere es más caché, con dos cenas, más dinero...", continuó compartiendo Lozano con su compañera de fogones.

La respuesta de Carmen Borrego

"Muy bonito, me ha gustado mucho", comenzó respondiendo la colaboradora de 'Viva la vida'. "El reportaje que me voy a hacer no es sobre la cocina, sino sobre lo buenas compañeras que sois vosotras dos", prosiguió. No obstante, Borrego decidió probar los platos de Lozano: "¿Tú me pones verde y ahora te pones a llorar?", cuestionó Carmen instantes después.