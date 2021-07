Al Bano atiza a Lydia Lozano tras los nuevos rumores de que Ylenia Carrisi sigue viva

Desde que Ylenia Carrisi desapareciera en 1994, han surgido infinidad de teorías a raíz del caso de la hija de Al Bano y Romina Power. Lydia Lozano fue una de las personas que aseguró que la joven seguía viva y dicha afirmación marcó un antes y un después en su carrera, convirtiéndose en una de las bofetadas habituales que usan contra la periodista. Tras casi más de 27 años, un medio italiano publicaba un supuesto expediente secreto que señalaba que Carrisi estaba viva.

Lydia Lozano y Al Bano

En dicha publicación italiana, se señalaba que la hija de Al Bano y Romina estaba viviendo en Nueva Orleans, conviviendo de mala manera en un sótano con drogadictos y vagabundos. 'Sálvame' se encargó de llamar al cantante para escuchar lo que opinaba al respecto y el de "Libertad" ha dejado muy clara su postura: "Son todos hijos de Lydia Lozano. No hay ningún kilo de verdad. Mi hija ya no está, tú sabes", respondía el que fuera Girasol en la primera temporada de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

"Existe la gente mala que se quiere aprovechar y especular sobre este asunto", continuaba el cantante. "No hay solo Lydia Lozano en España, hay también Lydia Lozano en Italia. Lo he dicho muchas veces: mi hija no está en esta tierra. Esto no me gusta porque es anormal. Mi palabra sobre el asunto se sabe bastante bien. Y quiero vivir mi dolor con mi fuerza o mi sentido de la vida y con honestidad", explicaba Al Bano, despidiéndose de la redactora de 'Sálvame'.

Su reacción

Lydia Lozano escuchaba atenta la conversación del padre de Ylenia Carrisi con su compañera de 'Sálvame' y se mostró de lo más cauta al responder. "Le comprendo. Y que tenga a Lydia Lozano en mente al hablar de este tema lo entiendo y lo respeto muchísimo. No puedo decir nada más", sentenciaba la colaboradora de televisión. "Publique quien publique, la fijación suya es Lydia", añadía María Patiño.