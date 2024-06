Chelo García-Cortés, ante las amenazas de VOX a los derechos LGTBIQ+: "Tengo miedo, ¿qué quieres que sienta?"

Por Sergio Navarro |

Al preguntar a Chelo García-Cortés por el final de 'Sálvame' ha salido uno de sus grandes temores en este momentos, que no tiene nada que ver con el ámbito profesional, sino con el personal debido a la política. Ha sido la propia colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' la que ha contado que Telecinco dio portazo al longevo formato porque "se pensaban que iban a ganar otros las elecciones".

Así ha empezado a contarlo sin miedo a irse de la lengua porque "tengo una edad en la que digo lo que pienso y a mí ya me da igual", en una entrevista a Huffpost. Comenta que toda su vida ha votado a la izquierda que el PP, al que nunca ha votado". Y es que la palabra "miedo" tiene mucha fuerza, por lo que matiza que "cuando hay un partido político en este país que dice que va a intentar anular mi matrimonio, ¿qué quieres que sienta?".

"Yo empecé a trabajar en el 74, viví la época final de Franco, pues ahora tengo más miedo. Sí, porque conseguí libertades; me he casado con la mujer que quería y ahora hay gente, hay familias, que lo están pasando muy mal", reflexiona García-Cortés antes de lanzar la siguiente pregunta: "¿Yo voy a permitir que un partido político llamado VOX, que ha entrado en este país por culpa del PP, vaya a querer destruir mi matrimonio?".

"A mí no me va a callar"

Acto seguido, la colaboradora recuerda que hace años salió a la calle a apoyar a los obreros de la construcción, que ha corrido delante de los grises y estos le han pegado... "y ahora me tengo que preocupar por un señor que se llama Santiago Abascal. No, a mí no me va a callar ni Santiago Abascal ni los que han facilitado que esté Santiago Abascal", concluye Chelo García-Cortés.