'Mañaneros' sigue nutriéndose de 'Sálvame' con el fichaje de Chelo García-Cortés

Por Fernando S. Palenzuela |

Televisión Española se ha convertido en una de las principales casas para los personajes más recordados de 'Sálvame'. Por ella ya han pasado rostros como Terelu Campos y Lydia Lozano, quienes se han incorporado a 'Mañaneros' e incluso han concursado en 'Bake Off: Famosos al horno' y 'Baila como puedas', respectivamente. Todavía quedan nombres del extinto formato sin aparecer en televisión, pero el magacín matinal de La 1 le ha dado la oportunidad a otro personaje de este universo.

Chelo García-Cortés en 'Mañaneros'

En la mañana del 12 de marzo, 'Mañaneros' analizaba junto a Anne Igartiburu el estreno de 'Baila como puedas'. En el momento en el que daban paso a un redactor del programa,. Minutos después, la periodista tomaba la palabra para hablar del trabajo que su amiga Lydia Lozano había realizado en el primer programa: "Lydia no quiere fallar. Estoy convencida de que cuando termine en este concurso".

"Yo te iba a saludar después", explicaba Jaime Cantizano tras la intervención del nuevo fichaje. "Te iba a dar también tu tiempo". "Es que luego si no hablo...", saltaba García-Cortés. "Aquí no te preocupes que vas a hablar. Yo dejo hablar a todo el mundo", comentaba el presentador en alusión al silencio que siempre se le achacaba a la colaboradora en el formato de Telecinco. "Solo quería decir una cosa: ya que no me llamas, hermano, he venido a verte a tu plató".

Reencuentro en plató

El fichaje de Chelo García-Cortés por 'Mañaneros' supone su vuelta al trabajo con Jaime Cantizano. Ambos estuvieron en '¿Dónde estás corazón?', programa de Antena 3 que se mantuvo en emisión desde 2003 a 2011 y donde la colaboradora fue uno de los rostros principales en toda su existencia. Después de su final, se produjo el trasvase al universo 'Sálvame' de todo ese elenco principal de colaboradores, como María Patiño, Gema López o Antonio Montero.