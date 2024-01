Por Fernando S. Palenzuela |

Chelo García-Cortés ha sido una de las invitadas a 'Adictos y neuróticos', el videopodcast liderado por Sofía Cristo y la psicóloga Inés Bárcenas. Este sexto episodio, que trataba sobre la relación con el trabajo y el síndrome de Estocolmo, ha tenido como eje principal las vivencias en 'Sálvame' de la periodista. "Es la primera vez que me siento tan segura de quién soy que quiero recordar los últimos 14 años de mi vida, que son 'Sálvame'", aseguraba al inicio del vídeo.

Chelo García-Cortés

García-Cortés comentaba que vivió "muy mal" que terminara el programa de La Fábrica de la Tele: "". La de Ourense tenía claro que el programa tenía que acabar en algún momento, pero ha sido muy dura refiriéndose a cómo se ha sentido tratada: "y, ¿sabes lo que han hecho con echarnos a la calle?".

La periodista no ha tenido reparos en afirmar que sí sufre síndrome de Estocolmo con 'Sálvame': "He llorado en 'Sálvame' lo que no está escrito. Me he sentido ridícula en 'Sálvame', pero, ¿sabes lo que me ha enseñado? Ahora soy la primera que se ríe y (...) añoro tanto a mis compañeros. Los añoro, sobre todo a los de la última época". Pese a todo lo que ha sufrido, ha comentado que ha "tenido la capacidad de salir de ahí y decir: 'mañana será otro día'", pues no esconde que hubo momentos en los que superaron sus límites y la enfadaban para que brotara.

La experiencia de Sofía Cristo

No solo Chelo García-Cortés ha contado cómo vivió el programa durante los 14 años que estuvo en emisión, sino que Sofía Cristo también ha aportado aquellos detalles que le resultaban chocantes en relación a su experiencia: "Tiene sus luces y sus sombras. Yo estaba en un pasillo, superguay hablando con Kiko Hernández, y de repente entraba a plató y me soltaba cada una que me daba mucha ansiedad. Pasaba ese episodio y me decía: 'ha quedado guay'".

En suma, han recordado cómo grababan a los colaboradores a escondidas para luego emitirlo en el programa. Pese a que la participante de 'Sálvese quien pueda' no le ha dado mucha importancia, la hija de Bárbara Rey lo ha calificado de "guarrada". "A mí me cabreaba, pero para mí es mucho más guarrada que se utilice a las personas para fines determinados, como se está haciendo en algunos medios de televisión en estos momentos", contradecía García-Cortés. "En 'Sálvame' nos grababan, pero, ¿guarrada? A mí me parece más guarrada que te llamen a un despacho y te digan: 'te vamos a dar todas las horas en la cadena, pero tienes que hacer no sé qué'".