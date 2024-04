Por Toño García Rodríguez |

El videopódcast 'Superlativas', presentado por Carlota Corredera, abordó el miércoles 24 de abril el último episodio de la temporada. Para ello, el programa de entrevistas contó con la visita de Chelo García-Cortés como invitada. La periodista y colaboradora de 'Sálvame' acudió para presentar su nuevo libro "Sin etiquetas: memorias", pero, como es habitual, trató diferentes temas con la presentadora sobre su vida, la gente que ha conocido, la política y, sobre todo, su paso por el programa de Telecinco. Corredera, después de recordar los momentos más destacados de la colaboradora, quiso conocer cuál fue su peor tarde.

Carlota Corredera y Chelo García-Cortés en 'Superlativas'

"Aquel día que tú estabas presentando el programa, coges mi teléfono y", reveló la invitada. "Yo decía: 'Que saquen a Carlota con el móvil' y, de vez en cuando,", recordaba la periodista, que no sabía dónde meterse mientras Isabel Pantoja estaba "chillando a todo chillar". ". Esa llamada se había producido en mi móvil, yo ya sé que la gente sabía que esa que estaba disfrazada era Chelo, pero", añadía con algo de resignación sobre lo que sucedió.

Carlota Corredera, ante sus palabras, se mostraba apenada, pues considera que esa fue una "tarde histórica" y uno de sus "hits profesionales por conseguir mantener a Isabel Pantoja al teléfono". No obstante, Chelo García-Cortés la frenaba: "Pero, ¿sabes por qué la mantuviste? Porque tú sabes escuchar. No era fácil mantener a la Pantoja". La presentadora aprovechó entonces para agradecer el apoyo que recibió por parte del equipo en ese momento y la invitada quiso realizar otra confesión: "Yo quería salir corriendo y meterme debajo de la mesa". Por ello, Corredera lamentaba que un día tan importante en su carrera como periodista, lo sufriese de esa manera.

La histórica llamada de Isabel Pantoja a Sálvame criticando a Dulce,durante la participación de Isa Pantoja en GHVIP. Tras esto, Isabel firmó un contrato con Mediaset que la llevo a Supervivientes. Historia de la prensa del corazón. #GraciasSálvame pic.twitter.com/o0BS91SRSd — Alba Medina (@Srtacotilleo) June 19, 2023

"Yo lo sufrí, pero sabía que era mi móvil, que me había llamado a mí", aclaraba entonces Cortés, que solo quería "quitarse esa peluca". Sin embargo, se vio atada de pies y manos, pues la relevancia del momento televisivo era "tan importante", que cualquier gesto podría haberlo entorpecido. "Te llegas a quitar la peluca y hubiese sido todavía más..." respondía Carlota Corredera.

"No podía romper ese momento maravilloso de la televisión", manifestaba la colaboradora, que supo priorizar el contenido a su orgullo personal y profesional. "Al día siguiente, que todavía Isabel y yo socializábamos bien, de madrugada, hablamos por teléfono y me dijo: '¿Por qué estabas disfrazada?', y yo le dije: 'Ahora dime también cómo tengo que estar en plató cuando tú quieras llamar'", revelaba entre risas.

Dos preguntas vetadas

Chelo García-Cortés también habló sobre el polémico polígrafo donde se destapó su aventura con Bárbara Rey. "Yo no veto la pregunta de Bárbara. Hacía tanto tiempo que pensaba que eso no iba a salir", decía la periodista, que sí vetó dos preguntas: "Una era si yo sabía quién era el padre de las hijas de la baronesa Thyssen y dije 'esta pregunta a mí no se me hace y, como lo hago gratis, no se me hace'". La otra pregunta vetada "era si había estado con Isabel Pantoja, y es que a mí no me gustó nunca". Sin embargo, como la periodista conocía los rumores, no quiso arriesgarse a que una mala interpretación de las preguntas diese lugar a malentendidos. "A ver si me va a demandar la Pantoja sin haber estado con la Pantoja", desvelaba, antes de repetir que, a ella, la cantante nunca le atrajo físicamente.