Dura tarde la del 22 de julio para Chelo García-Cortés. La colaboradora de 'Sálvame' se convertía en protagonista del mismo cuando el equipo entrevistaba a Antonio Vega, expareja de José Antonio Avilés. Los colaboradores trataban de desmontar las mentiras del supuesto periodista utilizando el sistema Kopérnica. Una de esas mentiras afectaría directamente a García-Cortés.

Chelo García-Cortés se rompe en 'Sálvame'

Supuestamente, Avilés habría contado a Vega, mientras estaban relacionados, que García-Cortés le habría pedido la cantidad de 2.500 euros prestados, debido a su complicada (y ya conocida) situación económica. La colaboradora negaba rotundamente que esto fuera cierto, pero, ante el continuo debate entre los compañeros y la llamada del colaborador de 'Viva la vida' a Belén Esteban, la periodista estallaba.

"Avilés dice que no, pero como es Chelo, vamos a dudarlo, ¿no?", comenzaba la colaboradora. "Pues gracias, Avilés. Estoy hasta las narices. Si yo tuviera que pedir, he pedido, lo he devuelto, y no he vuelto a pedir en mi vida, ¿vale? Ya está bien", decía la colaboradora, gritando y entre lágrimas. "Hago mi vida como puedo. No voy de vacaciones, claro que no, porque no puedo. Pero ya está bien".

¿Por qué se rompió Chelo García-Cortés?

Tras su estallido, García-Cortés se sentó con Carlota Corredera para explicarle por qué se había roto. "Llevo una temporada que no lo paso bien, y lo estoy llevando con la mayor dignidad posible". La colaboradora hizo referencia a su gran deuda con Hacienda, por la cual, llevaría 9 años sin poder cogerse vacaciones del trabajo. Pese a su dura situación, la periodista quiso recordar que había gente que tenía una situación mucho más delicada que la suya: "Hay mucha gente en este país que está peor que yo, que no tienen la forma de devolver el ERTE, que son autónomos y tienen que cerrar sus negocios...".