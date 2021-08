Dura fue la tarde del 20 de agosto para Chelo García-Cortés. La colaboradora de 'Sálvame' no está viviendo su mejor momento profesional y así se lo trasmitía la dirección del programa de La fábrica de la tele en directo, que consideraba que no estaba rindiendo como es debido y decidía "castigarla". Nuria Marín conectó desde el plató con Quique Calleja, el responsable de comunicarle la decisión del formato a la colaboradora.

Chelo García-Cortes, en 'Sálvame naranja'

El equipo de Telecinco decidió que debía enfrentarse a la curva de la vida. "Os voy a explicar una cosa: puedo hablar de mi vida en varias ocasiones, pero he tomado la determinación de no tocar un tema", apuntaba García-Cortés sin dar más detalles y con tono severo. Y, es que, a la tertuliana no le agradó la idea de tener que enfrentarse a la propuesta de 'Sálvame naranja'.

Sin embargo, el enfadado de la colaboradora iba en aumento tras emitir un vídeo sobre la polémica que se originó hace un mes entre ella y José Antonio Avilés, que le acusó de pedirle dinero. "Estoy hasta las narices de esta historia y de estos vídeos". Además, la exsuperviviente aprovechó la ocasión para zanjar el tema desde plató: "No me estoy apagando".

Cuestionada por sus jefes

Así, la periodista ha comentado a sus compañeros que está "aburrida" de ser cuestionada y tener que dar explicaciones sobre su vida personal y profesional: "Voy a aprovechar la ocasión para decir lo que pienso", y añadía: "Estoy colaborando en un programa y si no gusta mi trabajo me voy y no pasa nada", advertía en directo. ¿Reflexionará sobre estas palabras o decidirá finalmente abandonar 'Sálvame'?