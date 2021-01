Chelo García-Cortés amenaza con demandar a sus compañeros si insinúan que mantuvo relaciones con Isabel Gemio

La guerra entre María Teresa Campos e Isabel Gemio ha hecho que se remueva el pasado de la extremeña y en 'Sálvame' se ha hablado de su supuesta actitud déspota con sus trabajadores, de su mala relación con su familia y de su ya extinta amistad con Chelo García-Cortés. En el programa, algunos testigos de su relación han afirmado que la colaboradora tenía una actitud "demasiado servicial" con Gemio y se ha insinuado que compartieron algo más que una bonita amistad.

Chelo García-Cortés explica en 'Sálvame' que está cansada de que se insinúe que su relación con Isabel Gemio fue más allá de la amistad

No es la primera vez que se ha insinuado que Chelo ha tenido algo más que una amistad con alguna de sus amigas más famosas, como Sofía Mazagatos o Bárbara Rey. La colaboradora ha confesado que solo es cierto que mantuvo "una noche de amor" con Rey, pero que está cansada de la etiqueta de "Mata Hari" que le han puesto, pues ella está feliz al lado de su pareja, Marta, con la que sale desde hace 30 años.

En ese momento, Kiko Matamoros ha dicho que ha escuchado rumores de que García-Cortés ha estado amenazando fuera de cámaras a algunos compañeros del programa, diciéndoles que les iba a demandar si afirmaban que Isabel Gemio y ella habían compartido intimidad. "Yo he dicho que Isabel es muy de demandar", se ha defendido la periodista, que no quería admitir si había realizado tales amenazas.

Visitará el juzgado

Pero finalmente, la colaboradora sí que ha reconocido que puede que se acerque al juzgado a interponer demandas si sus compañeros siguen insistiendo en que se traspasó la barrera de la amistad. "A lo mejor llega un momento en el que me canso de que se me relacione con gente que no tengo nada que ver", ha sentenciado.