Àngel Llàcer pide a Chenoa ser su padrino de boda durante su visita a 'El hormiguero'

Àngel Llàcer lleva días con una idea que le ronda la cabeza y, aprovechando su visita a 'El hormiguero' junto a sus compañeras de 'Tu cara me suena', quiso hacerla pública haciendo una petición a Chenoa. "Ah, venga, ahora que no hay nadie", comentó irónica en el plató del programa de Antena 3 mientras ponía cara de sorpresa.

Abrazo entre Àngel Llàcer y Chenoa, en 'El hormiguero'

"Quiero ser tu padrino de bodas", le dijo directamente Llàcer dejando ojiplática a su amiga, que solo pudo expresar: "¿En serio?". Muy mordaz, una de las hormigas hizo ver a la cantante que "te lo pide delante de todo el mundo para que no puedas decir que no". El presidente del jurado explicó a qué se refiere con el papel que está pidiendo tener en la boda: "En el momento del brindis hay una persona que se levanta y hace un discurso", comenzó a exponer hasta que Lolita Flores le interrumpió para hacer un apunte: "Ah, tú lo que quieres es leer otro discurso".

"Pero sin el filtro de la tele, el de verdad", matizó Llàcer mostrándose muy ilusionado con lo que estaba pidiendo. El tema de la boda estuvo presente durante la entrega de 'El hormiguero', pues minutos antes habían contado que se tuvo que aplazar por el coronavirus y el catalán señaló que Chenoa "todavía es moza". Dicho esto, Lolita preguntó: "¿Moza qué quiere decir? ¿Que es virgen? Ella no es virgen con la edad que tiene".

La respuesta de Chenoa a la petición

Tras la petición, le tocaba el turno a Chenoa para dar una respuesta. Con una sonrisa, le dijo: "El día de mi boda me gustará mucho que hagas el brindis y el discurso". Llàcer se mostró muy orgulloso con este comentario: "Me dejas, ¿eh?", preguntaba mientras todo el plató aplaudía la escena. La artista aclaró que le otorgaba el cargo de hacer el brindis pero ya está, porque "mi padre me va a llevar al altar, evidentemente", aseguró.