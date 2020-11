Chenoa rompe a llorar tras una emotiva carta de Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' está de vuelta. El espacio presentado por Manel Fuentes emitió la duodécima gala que tenían grabada antes del confinamiento por el coronavirus; por ello, todos los participantes y miembros del equipo pudieron expresarse con toda libertad, abrazándose sin mantener distancias ni llevar mascarillas. Es innegable que el programa emitido el 29 de noviembre estuvo lleno de emoción y uno de los principales culpables fue Àngel Llàcer que llegó cargado de cartas dedicadas a los concursantes y en especial a su amiga,Chenoa.

Chenoa, El Monaguillo, Manel Fuentes y Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena'

Durante la sección de "Si me queréis irse", el profesor de imitación invitó a El Monaguillo para que leyese dos opciones de versos para el padrino de la boda de la intérprete. El humorista le dio su toque personal al texto, interpretándolo con su particular gracia mientras que después le tocó el turno a Llàcer, quien llegó con un ramo de Flores, integrado por fotos de Lolita y unas rosas blancas. Sin embargo, el jurado de 'Tu cara me suena' sorprendió a todo el mundo cuando aprovechó la ocasión para dedicarle a Chenoa unas palabras que la emocionaron mucho.

Con un poema y una lectura cómo él sabe hacerlo, Llàcer aprovechó el verso para expresar lo que siente por su amiga, a quien conoce desde que ambos coincidieron en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001, donde la artista entró como concursante y el actor participó como profesor de interpretación dentro de la Academia. "Yo solo quiero decirte delante de toda España, sin que nos tiemble ni una pestaña, que te he querido desde el primer día y que te has convertido en más de lo que esa chiquilla prometía", afirmó este. La cantante no pudo evitar romper a llorar mientras que su compañero continuaba con los elogios: "Ahora voy a abandonar la rima para decirte, te quiero Chenoa, te quiero Laura, te quiero amiga", concluyó el artista mientras se fundió en un gran abrazo con su compañera.

¿Qué ha pasado con la boda de Chenoa?

Los versos de Llàcer como padrino para la boda de Chenoa emocionaron a todo el plató de 'Tu cara me suena', sin embargo, esas preciosas palabras tuvieron lugar hace ocho meses, justo antes del confinamiento. La cantante finalmente tuvo que retrasar su compromiso con Miguel Sánchez Encinas, ya que el "gran día" lo tenía reservado para el pasado 14 de junio. A pesar de no haber celebrado con los invitados su enlace, la intérprete ya se considera una mujer casada tras haber disfrutado del "día de su no boda". "Miguel y yo ya hemos hecho un acto de puro amor, ya hemos tenido un "sí quiero" en toda regla. Me doy por casada con él durante el confinamiento. Nos casaremos dentro de un año, el verano próximo", explicó en la mallorquina durante una entrevista en una conocida revista, donde posó con un vestido blanco el pasado 17 de junio.