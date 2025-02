Por Almudena M. Lizana | |

El 12 de febrero de 2025, María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá, tres de las bailarinas de Chica Sobresalto en el Benidorm Fest 2025, publicaron un comunicado en redes sociales contando que se habían sentido "ninguneadas y abandonadas" por la artista y el equipo de la misma tras no clasificarse en su respectiva semifinal. En el mismo, las bailarinas también señalaron que no hubo una comunicación fluida con respecto a las "altas, contratos y pagos", exponiendo la invisibilización que vivieron y la precariedad a la que deben enfrentarse los profesionales de la danza en muchas ocasiones.

Benidorm Fest 2025

En el texto publicado por el trío de bailarinas, exponen cómo, la cual se había estado quedando en un apartamento de alquiler. Tras estas acusaciones, Chica Sobresalto ha reaccionado con otro comunicado, dando su versión de lo ocurrido en Benidorm.

"Llevo unos cuantos años trabajando en esto, siempre lo mejor que puedo. Por supuesto, me equivoco y peleo cada día por subsistir en esta industria. La realidad es que estoy completamente sobrepasada por esta situación", empezaba la artista. "Se aprobó un presupuesto y por supuesto, se pagó lo acordado, cosa que no se puso en duda en ningún momento. Estuve durmiendo fuera del hotel para que todas pudieran tener habitaciones individuales", puntualiza.

"Cuando terminó el trabajo en Benidorm, pregunté si teníamos que quedarnos allí y me comunicaron que yo sí, pero que las chicas podían volver. Decidí quedarme con mi banda, haciendo uso de las habitaciones y dietas que me correspondían, para trabajar en el concierto, canciones y producciones que teníamos por delante. 3 días antes de lo 'acordado'", decía, confirmando así lo que habían expuesto las bailarinas en su escrito.

Para rematar el comunicado, Chica Sobresalto ha querido responder también a la pulla de la coreógrafa María Moreno, quien indicó en sus redes sociales que no le había agradecido su trabajo. "No he dejado de estar agradecida con mis trabajadoras en ningún momento y así se lo he hecho saber cada día que hemos convivido. No voy a convencer a nadie de que no soy una mierda de persona. He pedido perdón por privado y lo vuelvo a hacer en público", terminaba la cantante.

Las habitaciones y dietas

Al igual que ocurre en Eurovisión, RTVE es la encargada de costear el alojamiento y las dietas de las personas que están encima del escenario, por lo que en este caso, Chica Sobresalto y su equipo parece que quisieron ahorrarse el gasto que supuso el apartamento alquilado para la banda, aprovechando así lo que le pertenecía a las bailarinas, quienes habían acordado una disponibilidad total con la artista hasta el cierre del Benidorm Fest pese al resultado de la semifinal, rechazando otros proyectos para poder cumplir con la disponibilidad total que se les exigió para el concurso.