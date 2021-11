El debate de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' mostró imágenes inéditas del reality, entre las que figuraba un episodio totalmente inesperada: la huida desesperada de las habitantes de Villa Paraíso, en busca de sus novios. Este hecho inesperado se producía después de que la alarma sonara en dos ocasiones, señalando que alguna de sus parejas había cruzado sus límites, despertando una enorme tensión entre las chicas que incluso provocó que Zoe Mba y Rosario Cerdán terminaran discutiendo.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' discuten sobre la ubicación de Villa Playa

"Estás escuchando la música, ¿verdad? Solo me falta irme allí", soltaba Gal·la Mora, tras concluir la fiesta en Villa Paraíso, momento en el que la castellonense manifestó su deseo de "saber qué coño hacen" sus novios. Comenzaba así un debate liderado por Mora y Mba sobre la posibilidad de que el alojamiento de sus parejas estuviera más cerca de lo que creían, lo que despertó un mayor nerviosismo entre las cinco mujeres cuando se oyó un grito en el que mencionaban el nombre de Darío, novio de Sandra Férriz. "Te lo juro por mi hermana pequeña", aseguraba Mba, cuando hablaron de dicho grito, ante la incredulidad de sus compañeras. "Son ellos, tía. Está ahí", señalaba Tania Medina, al conocer dicho detalle. La barcelonesa echaba a correr entonces fuera de Villa Paraíso, seguida por sus compañeras, con el fin de descubrir quiénes se encontraban en la villa vecina, alteradas.

"No son, porque nuestros novios son más guapos", apostaba Cerdán, mientras que Férriz llegó a la conclusión de que "no tiene sentido que una casa esté al lado de la otra, que suenen las alarmas y no se oigan entre ellas". "Parecemos tontas", soltaba Cerdán, con frustración, a lo que se sumó Medina para recordar que "acaban de sonar dos alarmas y estamos aquí rogando para verlos". Unas palabras que no redujeron el deseo de compañeras como Mba de ver a su novio, puesto que la barcelonesa apostó incluso por que "solamente hay que recorrer la playa, no tiene que estar muy lejos". Mientras Cerdán se decantaba por dejar el asunto a un lado, enfadada con su novio, Álvaro Boix: "no voy estar más mal. Si ha sido él, que lo disfrute". "No son ellos, no os rayéis. Y si lo fueran, que les den por culo, porque se lo están pasando genial y nosotras mientras, deprimidas", declaraba la valenciana, tras lo cual señaló que "vamos a parecer las locas de España".

"También tienes que apoyar a las demás"

Zoe y Rosario firman la paz tras su disputa en 'La isla de las tentaciones'

Después de un fallido intento de fuga, las chicas continuaron discutiendo en medio de su nerviosismo, mientras se asomaban al balcón para tratar de ver la villa vecina u otras de situadas en las inmediaciones. "Tampoco alarmes más de la cuenta, porque tenemos suficiente", apuntó Cerdán, ante la insistencia de Mba por descubrir la localización de Villa Playa. "Si a ti te importa una mierda tu novio, no es mi culpa", replicaba la aludida, dejando perpleja a su compañera. "Perdona, mi novio no me importa una mierda. No des por hecho cosas que no son", contestó la valenciana, recibiendo de inmediato las disculpas de la barcelonesa, puesto que "estamos nerviosas y dudamos". "Tampoco intoxiques", insistió Cerdán, quien buscó desahogarse con algunos de los tentadores.

"A mí no se me ocurre decir eso", se quejó la valenciana, cuya elevada voz llamó la atención de la barcelonesa, quien le recordó que "te he pedido disculpas, fin". "Esos comentarios te los guardas para ti, porque igual que tú no los aguantarías, yo tampoco los aguanto. Tú tienes genio, pero yo tengo el doble", defendió Cerdán, tras lo cual solicitó que "para la próxima, te los ahorras, porque yo intento estar genial con todas, pero parece que contigo me va a resultar muy complicado". Tras el rifirrafe entre ambas participantes, la valenciana firmó la paz con Mba, momento en el que pidió que "entre compañeras, tranquilicemos, no alborotemos". "Estamos todas muy jodidas. Quiero que entiendas que estoy aquí para apoyarte, pero tú también tienes que estar para las demás", apuntó además la valenciana.