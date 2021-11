'La isla de las tentaciones 4' celebró su segundo debate en el lunes 22 de noviembre en Telecinco, en el que se mostraron imágenes inéditas de la convivencia en Villa Paraíso y Villa Playa. Entre ellas, figuraba un momento de cercanía entre Zoe Mba y Tania Medina quienes, abrazadas, incluso bromeaban con la posibilidad de que surgiera algo entre ellas, después de que Josué Bernal comentara en el último programa la bisexualidad de la barcelonesa. Una escena breve que, sin embargo, bastó para avivar el entusiasmo de aquellos espectadores que ya habían comenzado a apostar por la pareja de participantes.

"Quiero amor, estoy cariñosa", confesaba Medina, acercándose a Zoe para echarse una siesta juntas, muy abrazadas, en el sofá. "A mí después de comer, siempre me gusta una siestecita así", reconocía la canaria, ante varios solteros, mientras descansaba junto a su compañera. "Y a Zoe también", apuntó uno de los tentadores, ante lo que Medina señaló que "yo soy muy liberal", mientras que Mba hizo ademán de tocarle el pecho, con humor. "Con la excusita del dedito, pero ella toca", bromeó entonces uno de los solteros, tras lo cual añadió que "ahora mismo, tu tendrías algo más con una de tus compis que con alguno de nosotros".

Lejos de molestarse por dichas palabras, con las que Medina se mostro de acuerdo, tanto la canaria como la barcelonesa soltaron una carcajada, tras la cual Mba declaró que, en caso de que eso se hiciera realidad, sería "porque sé que me lo pasaría bien y nos partiríamos el culo teniendo algo entre nosotras". El episodio, además, se emitía después de que el programa mostrara la inquietud de Alejandro Nieto, pareja de Medina, cuando su compañero Josué Bernal desveló que Mba, su novia, era bisexual, algo que dejó al gaditano "un poco tocado". "Ayer estaba bailando mi novia y la tuya le estaba dando el culo", comentó Nieto, despertando entre los espectadores múltiples críticas en su contra, entre las que se le acusaba de bifobia. Por ello, algunos espectadores lo tuvieron muy presente al comentar las imágenes protagonizadas por Mba y Medina, ante la posibilidad de que el programa le mostrara dichas imágenes, algo que también se comentó entre los colaboradores del debate. "En la mente de Alejandro es un kamasutra casi", apuntó Marta Peñate.

Zoe de tania: Teniendo algo entre nosotras me lo pasaría bien #TentacionesDBT2 pic.twitter.com/fwjt1Id2fV — Mk?????????? (@iamdamaged8) November 22, 2021

Ay por favor Tania y Zoe no juguéis con mis sentimientos que ya tengo la carpeta montada ???? #TentacionesDBT2 — Arielosa (@Arielosa3) November 22, 2021

Cada vez las shipeo más???? Tania y Zoe casaos porfa #TentacionesDBT2 — Lucía???? (@luciasaanchez6) November 22, 2021

Toda España lo espera#TentacionesDBT2 — BM (@BelenMartinez14) November 22, 2021

la única trama que me interesa está edición es la de tania y zoe #TentacionesDBT2 — nat (@unpococlownn) November 22, 2021

necesito que se líen Tania y Zoe y manden a la mierda a los picapiedras de sus novios #TentacionesDBT2 — maría (@mariadelete_) November 22, 2021

Zoe y Tania abrazaditas en el sofá es el contenido que quiero y me merezco?? Por supuesto.

Marta: PERO EN LA MENTE DE ALEJANDRO ESO YA ES KAMASUTRA JAJAJAJAJAJAJA me estoy muriendo #TentacionesDBT2 pic.twitter.com/vorw5GxG6Z — ~OtraLocaMás. (@marmotilla1802) November 22, 2021

Ojalá Tania y Zoe se líen, de verdad.#TentacionesDBT2 https://t.co/pqyirFbxWU — ~OtraLocaMás. (@marmotilla1802) November 23, 2021

Ay cuando Alejandro vea cómo está de arrimada su novia Tania con Zoe, q como es bisexual se va a pensar q eso ya es el previo al edredoning.

Aunq tal y como reaccionó Alejandro parecía q tenía miedo de q se contagiara #TentacionesDBT2 — Tinkerbell's Soma ?????? (@Skuhinkla) November 22, 2021

Que Zoe y Tania se lien por favor

Seguro que esto es lo que le enseñaran a Alejandro en las imágenes de Josué #TentacionesDBT2 — Belen Campos Mate (@belen_0711) November 22, 2021

"Ya tengo la carpeta montada"

El acercamiento entre ambas participantes desde el comienzo del reality, junto al hecho de que se descubrió ante la audiencia que Mba era bisexual, ya había despertando bastante entusiasmo entre los seguidores del programa ante la posibilidad de que surgiera algo entre la barcelonesa y Medina. Una sensación que no hizo sino aumentar ante las nuevas imágenes, generado numerosos comentarios a favor de la pareja, sobre todo, teniendo en cuenta las pésimas declaraciones que Nieto había lanzado contra su pareja en apenas la última emisión. "No juguéis con mis sentimientos, que ya tengo la carpeta montada", manifestaba una espectadora, sumándose a otras voces a favor de que surgiera una relación sentimental entre ambas mujeres. Habrá que esperar para conocer si darán un paso más allá o solo se quedará en una estrecha amistad, al igual que se descubrirá si el programa lo utiliza o no para destapar la reacción de Nieto.