El chocante cameo que ha pasado desapercibido en el primer episodio 'The Mandalorian'

'The Mandalorian' ha llegado, al menos a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, que han acogido la primera fase del lanzamiento de Disney+. En España, tendremos que esperar al 31 de marzo para ver al completo la ambiciosa serie ambientada en una galaxia muy lejana, pero las restricciones locales no se aplican a las redes sociales, donde las reacciones y teorías no han tardado en emerger, entre las cuales destaca una que apunta al regreso de un personaje muy popular dentro del imaginario creado por George Lucas.

El momento en cuestión tiene lugar en el minuto 18 del piloto, como señala Erik Davis, redactor de Fandango, en Twitter. En un caso similar al de la Batalla de Invernalia de 'Juego de Tronos', el periodista estadounidense insta a los espectadores a ver el episodio en las mejores condiciones posibles para no perderse en ciertos momentos de penumbra, ya que en una de esas masas de oscuridad se puede ocultar uno de los instantes más relevantes de este arranque: el cameo de Boba Fett.

Also of note (SPOILERS): You will miss things when you watch on your phone vs TV. On the TV, this potential Boba Fett cameo is clear at 18:31, but on my phone I just see darkness. You can barely see a figure there. So... watch #TheMandalorian on your TV, not phone! pic.twitter.com/TBWSoXXxTF