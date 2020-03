Christofer es incapaz de superar su "rabia" hacia Rubén: "Espero no encontrármelo nunca"

Aunque desde el fin de 'La isla de las tentaciones' Christofer se había mantenido un poco reacio a los platós, desde que su pareja -ya prometida- Fani Carbajo está en 'Supervivientes 2020' no ha dudado en ir a defenderla allá donde sea necesario. Tras las últimas peleas que ha protagonizado en Honduras, en concreto con Rocío Flores, Christofer ha acudido a 'Sálvame' para comentar su paso por el concurso.

Christofer conversando con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez no pudo evitar preguntarle por Rubén, ya que ahora también frecuenta mucho Telecinco desde que es tronista en Mujeres y hombres y viceversa. "¿Tu no has visto a Rubén no?", preguntaba dubitativo, a lo que tajantemente contestaba Christofer: "No, ni quiero. Espero no hacerlo". El presentador le ponía en la situación: "¿Y si te pide charlar un momento fuera de cámaras?". Él lo tiene claro: "Que ni se le ocurra, ya ha conseguido lo que quiere".

"Pero sabes que el encuentro se va a producir en algún momento aquí por Mediaset y él siempre habla con mucho respeto de ti", expresaba Jorge Javier Vázquez, en un intento de poner al joven en una hipotética situación, algo que Christofer ni se plantea, ya que tiene clarísimo que no quiere saber nada de él. "No le tengo que perdonar nada, me produce rabia, como cualquier persona que hubiese sentido lo que he sentido yo", zanjaba el novio de Fani.

Fani también lo tiene claro

Después de todo lo sucedido, Fani dejó muy claro que Rubén es solo un fantasma del pasado. La joven fue capaz de perdonarle en el reencuentro que organizó el programa, pero no quiere saber nada más de él. En la actualidad, está centrada en su paso por 'Supervivientes 2020', donde recuerda a cada momento que puede a su "cuqui", es decir, Christofer, a quién le dedicó el salto con un grito que mucho recordó al "Estefaníaaaa".