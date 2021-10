'La última tentación' encara su recta final y, por ello, el programa reunió a algunos de sus participantes en los círculos de fuego definitivos, en los que Christofer Guzmán y Julián Requena por fin tuvieron su cara a cara, después de que el segundo se besara con Fani Carbajo en reality. Un encuentro tenso entre ambos participantes que, a pesar de todo, concluyó de forma cordial entre los dos.

Julián y Christofer chocan en 'La última tentación'

"Con quien realmente tengo el asunto pendiente es con Fani", confesó Guzmán, antes de reunirse con el soltero, de quien afirmó que "a mí no me va a vender la moto. Sé cuál es su papel aquí". "Estoy aquí para pasármelo bien y saldar mis cuentas que, la verdad, ya están saldadas", declaró Requena, al llegar al encuentro, razón por la que "al final, agradezco mucho el haber venido". "Ese es el problema: que a Fani puede que le vendas la moto", opinó Guzmán, quien vaticinó que "en cuanto tengas la oportunidad de ponerla a parir a ella o a mí, lo vas a hacer". "Yo no he venido aquí a poner a parir a nadie ni a vender ninguna moto ni a liarme con nadie, pero surgió. Nos empezamos a llevar bien, una cosa llevó a la otra y me besó. Y yo seguí, porque es una persona a la que estoy conociendo aquí, se ha abierto conmigo y me parece muy atractiva", relató Requena.

"La Fani que conocí en la primera edición, no me gustaba", añadía el soltero. "¿Te crees que ha cambiado? Fani es la misma de la primera edición, te lo puedo asegurar", recalcó el novio de Carbajo. Requena confesó entonces sobre la madrileña que "lo que he visto aquí de ella, me gusta. Si no te gusta, no haber venido. Tú tienes un problema de respeto y, ¿sabes por qué? Porque tú no te respetas". "Te puedo asegurar que me respeto muchísimo", se defendió Guzmán, muy seguro. "Ojalá esto te sirva, porque yo no he venido a hacerte daño ni a liarme con Fani", deseó el soltero, quien se deshizo en halagos hacia Carbajo, a la que describió como "una persona muy sensible", antes de rememorar el hecho de que "el primer día le hice daño. Me encendí y, con el paso de los días, me arrepentí". "Me parece una persona estupenda, no puedo decir nada malo de ella", aseguraba el participante quien, aun así, "no la quiero como pareja".

Julián: "Yo no he venido aquí a liarme con Fani. Nos hemos conocido y una cosa llevó a la otra" ¿Te lo crees?



???? No

?? Sí, es sincero



???? #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/FugXfxkDA8 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 27, 2021

"Me gustaría que te respetases"

Christofer y Julián se estrechan la mano en 'La última tentación'

"Puedo entender que en ese momento se dejaran llevar, pero sé que ni a él le gusta Fani, ni a ella le gusta Julián", señaló Guzmán. De hecho, el chileno adelantaba que el beso que su pareja había compartido con Requena "es algo que le va a salir muy caro. Una vez, vale. Dos, no". "¿Qué tiene Julián que le pueda haber llamado la atención?", le preguntó Sandra Barneda. "Pues no lo sé, porque siempre te ha puesto de vuelta y media. Entonces, la que está mintiendo es ella, Julián no tiene la culpa", confesó el aludido. "No te conozco, no he venido a hacer daño a nadie. He conocido a tu pareja, o tu posible expareja, pero me gustaría que te respetases", aseguró Requena.

El soltero manifestó que "cuando dos personas se dejan llevar y sucede lo que le ha sucedido a Fani conmigo, no se ha tenido que acordar mucho de la otra persona", al igual que opinó que "si ya ha pasado dos veces, a lo mejor se tiene que replantear su relación en estos momentos". "Ahí estoy de acuerdo. Esas palabras sí me las creo. Ni yo lo conozco a él, ni él a mí pero, durante este tiempo, has estado soltando pullitas tanto a Fani como a mí, cuando yo no te he hecho nada", señaló Guzmán. Ante dicha acusación, Requena dejó claro que, de haber tenido "palabras desafortunadas" con el chileno, "me disculpo". Un gesto que su "rival" aceptó de inmediato, para después pedir "perdón por el calentón que hemos tenido", estrecharse las manos y firmar la paz, antes de dar por concluido el encuentro.