'La última tentación' emitió una nueva entrega en la noche del 27 de octubre, cuando Isaac Torres y Lucía Sánchez se encontraron cara a cara en su hoguera de confrontación. La gaditana sorprendió entonces con su férrea defensa de Manu González, con quien había experimentado un importante acercamiento a pesar de la sonada ruptura que ambos protagonizaron en el desenlace de 'La isla de las tentaciones' y sus continuos encontronazos televisivos desde entonces.

Isaac y Lucía ven las imágenes de la gaditana con Manu González en 'La última tentación'

"Has engañado a todo el mundo. ¿Sabes a quién no has engañado? A Manuel, porque la mirada no miente y tú eres un mentiroso", lanzó Sánchez, en el inicio del encuentro, donde también quiso dejar clara "la diferencia entre Manuel y tú: que él, para lo bueno o para lo malo, se le ve venir y es real. Y tú escondes". "La diferencia es que yo hago las cosas de corazón y él es un sinvergüenza", replicaba Torres. "Un sinvergüenza eres tú. Te lavas la boca antes de hablar de él", contraatacó la gaditana, tajante. La participante también recalcó que quien "ha estado conmigo para consolarme" había sido el propio González, "tragándose toda la mierda que le he echado, que le haya puesto como los trapos".

Durante el encuentro, la pareja de participantes pudo ver algunos de los momentos que la gaditana había compartido con su exnovio en Villa Playa después de descubrir la infidelidad de Torres, en los que Sánchez recibía el consuelo de González, al igual que bailaba, reía y bromeaba con él. "Dentro de lo que cabe, se lo ha pasado bien. No me molesta nada", comentaba el catalán, al que le molestaba que su exnovia "se apoye en una persona como Manuel", puesto que "Lucía cuando salió del reality estaba destrozada. Estuvimos con ella a tope para que levantara cabeza y se quisiera". Además, el catalán manifestó que González "me decía que no la hiciera daño porque la quería mucho. Pues si la quieres mucho, no juegas con ella durante tres años". "¿Y tú? La diferencia ya te la he dicho: él se muestra como es y tú vas por detrás", defendió Sánchez.

"No vale nada como persona"

Lucía defiende a Manu González ante Isaac en 'La última tentación'

"Te veo muy bien y me alegra. Lo último que quería era hacerte daño, te lo digo de corazón. Entré siendo otra persona para no hacerte daño", añadió el catalán, con el que Sánchez aseguró no sentirse agradecida. "Quien está muerto, ya no puede morir. Y a mí, aquí, el año pasado, me mataron. Y tú no has podido conmigo", declaró la gaditana, al recordar su tormentoso paso por 'La isla de las tentaciones'. El programa también emitió imágenes de Sánchez y González muy unidos, compartiendo incluso cama, por las que Torres observó que "la veo a gusto. Algo bueno tiene el chaval, al menos la apoya y la hace sentir bien. Si tiene la confianza de tantos años, al final es normal que se interese por ella. Es lo único bueno que va a hacer en su vida".

"A ver cuándo haces algo bueno tú", lanzó la gaditana, tras lo cual Barneda planteó a su exnovio por qué decía algo así de González. "Porque para mí no vale nada como persona", contestó el aludido, sin dudar. "Tú vales menos, así que imagínate lo que valdrás", defendió Sánchez, para después sincerarse sobre lo que el gaditano significaba ahora para ella. "Desde que entré, ha intentado abrirme los ojos. Cuando me ha pasado lo que ha pasado, yo necesitaba a mi familia y lo más parecido que tenía a mi familia, era él", confesó la participante, la cual se había sentido "bien con su apoyo". "Será que no había más personas para apoyarte que él", criticó Torres, a lo que Sánchez replicó que "como novio, es lo mejor que me he podido encontrar. Su problema es cuando se da la vuelta y sale a la calle".