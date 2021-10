'La última tentación' emitió un nuevo debate en la noche del lunes 25 de octubre, en Cuatro, con Sandra Barneda al frente, en el que la presentadora contó con la presencia de varios colaboradores, entre los que se encontraba Marta de Lola Mencía. Durante la visita de Manu González, la leonesa recordó su duro paso por 'La isla de las tentaciones', momento en el que rompió a llorar y recibió el apoyo de la presentadora.

Lola, entre lágrimas, recibe el apoyo de Sandra Barneda en el debate de 'La última tentación'

El programa emitió una charla entre Jesús Sánchez y Andrea Gasca, en la que el primero le reprochaba a la segunda que hablara mal de su pareja, Roberto de la Cruz, humillándolo más allá de las infidelidades que había protagonizado. Un vídeo ante el que Suso Álvarez manifestó que "no entiendo cómo le da esa charla a Andrea y no a Manuel", para después añadir que "le pasó lo mismo a Lola. Todo el mundo la juzgó en esa casa y, en cambio, otros que hicieron lo mismo, no se les cuestionó de la misma manera. Y a Lola, me acuerdo que en un momento en la piscina le estuvieron haciendo un tercer grado". "De hecho, tuve que contar lo que había pasado", rememoró entonces Mencía.

"El problema es que decías una cosa y hacías otra, cariño. Es otro tema", apuntó entonces Terelu Campos, comprensiva, tras lo cual recordó algunos comentarios de la leonesa en el programa que, "como persona, me dolían: 'no me siento reconocida, me siento pequeñita, no me siento querida'". "Claro, yo estaba totalmente anulada", admitió Mencía. "Sobre todo, yo recuerdo que quería vivir. La frase era: 'me he sacado el pasaporte para venir aquí'. De repente llegas a la isla, ves que necesitas ver mundo, que tu pareja no quiere viajar contigo... ¿te estás emocionando?", intervino Barneda, mientras crecía la emoción de la colaboradora, que rompió a llorar "porque yo lo pasé muy mal con esto, de verdad". La presentadora se sentó entonces junto a la leonesa, para apuntar que el reality "os ha cambiado a todos, lo que pasa es que la gente se cree que es un programa de televisión donde vais y ocurren cosas y no sentís, pero os ha cambiado a todos".

"Sois muy valientes por exponeros"

"Yo entiendo todas las partes, de verdad que sí. Cada persona es un mundo y entiendo la parte de cuando te lo hacen a ti y cuando lo haces tú", declaró Mencía, quien aseguró ser "superempática, aunque parecía que no, y a veces me equivocaba. Decía una cosa y quería hacer otra, porque sabía que lo estaba haciendo mal aunque, en el fondo, era lo que quería hacer. Por eso estaba dando bandazos". "Eso se vio y se ha visto una evolución contigo. Te has encontrado a ti misma", valoró Barneda, a la que sumó Arantxa Coca, la psicóloga del programa. "Totalmente. Estoy tan orgullosa del trabajo que ha hecho y de que pueda expresar esto en abierto, de una manera tan transparente... grande, Lola", alabó la profesional, ante la agradecida leonesa.

"Es así. Lo grande de este programa es lo valientes que sois al exponeros así. Que ojalá en nuestra vida, sin cámaras, nos expusiéramos de esta manera, porque generalmente no lo hacemos. Y luego también está lo que os lleváis en la mochila cada uno", manifestó Barneda, a lo que añadió que "más allá de que sea un programa de éxito, creo que a todos os ha cambiado". Además, la presentadora hizo referencia a algunos de los presentes en plató, como Manu González, Melyssa Pinto o Melodie Peñalver, para destacar su crecimiento tras pasar por el formato. "Todos los que habéis estado, no solo os ha cambiado la vida más allá de ser personajes públicos, sino que os ha cambiado por dentro, porque sentís de verdad", destacó Barneda.