La séptima entrega de 'La última tentación' arrancó con el esperado cara a cara entre Isaac Torres y Lucía Sánchez, del cual ya se pudieron ver los primeros minutos. Un encuentro en el que Torres quedó en evidencia cuando, apelando a la sinceridad de la que parecía hacer alarde, Sandra Barneda le preguntó por los inicios de su relación con Sánchez, quien ya se había sincerado previamente con la presentadora, al contrario de lo que decidió hacer el catalán.

Isaac Torres y Lucía Sánchez, enfrentados en 'La última tentación'

"Si yo he estado enamorado de una persona y actúo de la misma manera porque la quiero, con otra persona a la que quiera, me sale actuar de la misma forma porque también se lo demuestro", aseguraba Torres, en medio del encuentro, después de admitir que su relación con Sánchez había sido muy similar con respecto a la que mantuvo con Marina García, algo que había despertado las dudas de la gaditana con respecto a la sinceridad del catalán. "Ya que estáis en una atalaya de sinceridad... Isaac, ¿cuándo empezó tu relación con Lucía?", planteó entonces Barneda, ante lo que el aludido aseguró que fue "tres o cuatro días, en Madrid". "Habías dejado ya a Marina?", insistió la presentadora, recibiendo un "sí" como sorpresa tras el cual preguntó a Torres si estaba "seguro". "Sí", repetía el catalán, agachando la cabeza, sin demasiado convencimiento.

"¿No había pasado nada antes?", indagó Barneda, a lo que el participante contestó con un "no", por lo que la barcelonesa recurrió a Sánchez. "Mentira. Habíamos tenido contacto durante los ocho meses y los dos sabíamos que nos gustábamos", aseguraba la gaditana, consciente de la mentira de su entonces ya expareja, el cual admitió que "yo sabía que me gustaba". Barneda animó entonces a la participante a que compartiera lo demás que había sucedido entre ambos mientras el catalán estaba saliendo con García: "no nos hemos visto, pero hemos tonteado". Una declaración a la que Torres añadió que "hemos tonteado pero jiji, jaja", restando importancia a ese hecho. "¿Y no ha pasado nada más? ¿Solo hubo tonteo? Isaac, mírame, no mires a Lucía", lanzó Barneda, al plantear la cuestión a Torres, que optó por mirar a su exnovia, momento en el que manifestó con una sonrisa que "no, que conteste ella".

"Hubo un beso y ya está"

Isaac Torres y Lucía Sánchez en su hoguera de confrontación en 'La última tentación'

"Te lo estoy preguntando a ti", replicó la presentadora, a la que se sumó la gaditana. "Él no sabe lo que he dicho y lo que no, entonces no sabe contestar", manifestó Sánchez, con cierta satisfacción. Ante la insistencia de ambas, el participante del reality reconoció que "hubo un beso. Al principio. Realmente, Marina y yo no estábamos juntos, juntos, porque fue cuando fuimos a ver a Lucía a Cádiz. Hubo un beso y ya está". "Ya que acabas de decir que son relaciones muy parecidas, ¿a quién crees que has querido más: a Marina o a Lucía?", quiso saber entonces Barneda, ante la reticencia de Torres, a quien Sánchez tranquilizó al asegurar que "no me importa" lo que pudiera decir.

"Yo sé que he estado enamorado de Marina", confesó finalmente el catalán, recibiendo una réplica al instante de su exnovia: "a mí me decía que no, así que aclárate". Torres afirmó querer "muchísimo" a García, "pero tenía la cabeza reventada. Necesito despejarme, estar solo y volver a ser quien era antes de entrar en 'La isla de las tentaciones'". "Me he cohibido muchísimo para que ella no viera más del beso", reconocía el participante, durante el encuentro, tras lo cual Barneda intervino para saber si "has besado solo una vez a Bela", a lo que el catalán respondió que "no". "Lo digo porque como todo el rato estás hablando 'del beso'... para aclararlo", comentó la presentadora. "Al final, yo intento e intento, pero hay ocasiones que es inevitable y no puedes controlarte tampoco", argumentó Torres. "Él su instinto animal lo lleva por todo lo alto, no controla", comentó Sánchez, con ironía.