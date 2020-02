Christofer rompe relación con sus compañeros de 'La isla de las tentaciones': "No me hablo con ninguno"

Tras la vorágine que ha supuesto 'La isla de las tentaciones' para todos los concursantes, algunos lo han llevado mejor que otros. Mientras que Gonzalo e Ismael siguen siendo amigos y lo proclaman a los cuatro vientos, Christofer, decidió cortar totalmente la relación con sus cuatro compañeros. Un dato que ya había contado José en el último programa de 'El debate de las tentaciones', donde confesó haberse sentido dolido ante la espantada del que creía su amigo.

Christofer, en 'Viva la vida'

Tras todo el apoyo que le mostraron en la isla por todo el drama con Fani, José no entendió esta ruptura por parte de Christofer, incluso antes de la emisión del programa. Aun habiendo huido de todo lo relacionado con su experiencia allí, Gonzalo sí desveló ser el único que mantenía el contacto con él. Algo que ya tampoco es así, porque el ahora prometido de Fani estuvo en 'Viva la vida' el pasado domingo hablando de sus compañeros. Allí lo dejó muy claro para sorpresa de los colaboradores del programa: "No me hablo con ninguno de ellos".

Continuó enumerando las razones por las que no mantenía el trato, no sin antes recalcar que todo parte de él: "Soy el primero que no me interesa tener una amistad con ellos". Especialmente molesto por la sorpresa de los otros, aclaraba que para él no significó tanto: "Yo he vivido 15 días con ellos y he sufrido lo más grande, ¿pero por 15 días me estás diciendo que eres mi amigo del alma?". por los comentarios de los demás sobre su reconciliación con Fani, aclaraba: "Cuando luego además me estás poniendo a parir por todos lados. ¿Me has visto poner a parir a alguno de ellos por redes sociales?", recalcaba en desacuerdo con la forma de actuar de sus ya examigos.

Cada uno, sus razones

Con Alex nunca llegó a tener tan buena relación: "Desde el primer momento, a Álex Bueno no me lo creí y una persona que va así por la vida no lo quiero tener a mi alrededor", zanjó Christofer. Para Ismael también tenía un mensaje: "Con él no me hablo pero en el concurso tampoco tuve trato". Aunque con quien más dolido está es con Gonzalo, quien ha actuado de una forma traicionera para él: "A Gonzalo lo tenía como una buena persona, pero es que no deja de pedirme perdón delante de toda España, y luego va a 'Mujeres y hombres y viceversa' a decir de mí cosas". Christofer tiene claras sus razones y no piensa volver a hablar con ninguno de ellos.