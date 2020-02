Andrea, sobre su distanciamiento con Fani tras 'La isla de las tentaciones': "Christofer dice que la incitaba"

La tarde del jueves 20 de febrero, el especial de 'Mujeres y hombres y viceversa' sobre la 'La isla de las tentaciones' volvió a contar con la presencia de Ismael Nicolás, Óscar y Andrea Gasca. Una visita en la que esta última pudo hablar de su relación con Fani Carbajo, muy distanciada tras el reality, cuyos problemas achacó a una sola persona: Christofer Guzmán.

Andrea, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en 'Mujeres y hombres y viceversa'

El programa de Cuatro emitió imágenes en las que Fani se acordaba de sus seres queridos e insistía en su culpabilidad sobre lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones'. Además, la exparticipante también aseguró que no invitaría a su excompañera Andrea a la boda que ambos tienen prevista para cuando Carbajo concluya su paso por 'Supervivientes'. "Creo que se está excediendo en dar tantas explicaciones de que está mal. Lo que tiene que hacer es preocuparse por el concurso, intentar cuadrar con la gente y ser sincera", opinó Rubén Sánchez.

"Andrea, ¿entiendes que Fani esté mal y se preocupe por lo que tiene fuera?", quiso saber entonces Nagore. "Está en una situación difícil. Acaba de volver con Christofer como quien dice y ahora se separan", declaró la aludida, momento en el que Violeta señaló el hecho de si sabía o no que la pareja no la invitaría a la boda, porque "ni ella ni Christofer te quieren" allí. "Me he enterado al venir aquí, pero creo que es más bien por Christofer, no por ella", declaró Andrea, convencida.

"Christofer no me puede ni ver"

"En cuanto le pidió matrimonio, ella me lo contó a mí. Lo de que no me iba a invitar, no me lo dijo", desveló Andrea, ante lo que Violeta comentó con sarcasmo "qué detalle". "¿Por qué Christofer puede tener algún problema contigo?", preguntó Nagore, extrañada. "Porque él dice que yo soy la que incitaba un poco a Fani a que hiciera esas cosas", respondió Gasca, haciendo referencia a las infidelidades de Carbajo hacia su pareja, tras lo cual Mangriñán recordó el hecho de que la propia Fani había sido la que había animado a Andrea a liarse con Óscar. "Manda narices que Christofer diga eso", señaló la opinionista, ante lo que Gasca reconoció que "Christofer no me puede ni ver".