Christofer revela todos los detalles de su emotiva reconciliación con Fani tras 'La isla de las tentaciones'

Este domingo 16 de febrero Christofer Guzmán concedió una entrevista a 'Viva la vida'. Cabe recordar que el exparticipante se había expuesto anteriormente a la preguntas de Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones', pero sus declaraciones se emitieron una vez grabadas. Esta vez habló por primera vez en directo tras su participación en 'La isla de las tentaciones', y lo hizo en el programa conducido por Emma García, donde explicó cómo fue su reconciliación con Fani Carbajo.

Christofer y Emma García en 'Viva la vida'

Christofer reveló que al salir del programa Fani no tardó en llamarle una vez le hubieron devuelto el teléfono móvil: "Sabía que iba a salir sola y que me iba a llamar. Y me llamó diciendo que necesitaba verme y explicarme muchas cosas". Emma le preguntó cómo reaccionó en ese momento, a lo que el exparticipante de la isla respondió que mostró su enfado, aunque al final terminó cediendo: "Yo tenía mucha rabia, pero en el fondo sí quería verla. Necesitaba que me explicase el por qué". También confesó que le pidió consejo a su madre: "Mi madre vivió lo mismo que yo con mi padre, pero me dijo que si quería a Fani hiciese lo que yo sentía".

La presentadora no tardó en preguntarle cómo había sido el reencuentro, y el chico permaneció unos segundos en silencio emocionado, con los ojos llorosos, antes de responder. "Sentía un cúmulo de sensaciones: rabia, felicidad, dolor", aclaró. Explicó que fue él quién rompió el hielo tras un abrazo: "Yo le pregunte el por qué y en ningún momento se justificó. Me dijo, arrepentida, que lo había hecho fatal y en la conversación no paró de pedirme disculpas".

Volver a empezar

Christofer decidió apostar por el amor que sentía por ella y relató con detalle un encuentro idílico que vivieron en Sevilla: "Nos abrazamos nada más bajar del tren y fue como si acabáramos de empezar, como una pareja de novios enamorada que vive sus primeros momentos". Afirma que su relación se ha fortalecido y que están mejor que nunca: "Fani ha cambiado mucho conmigo, ahora es más cariñosa y me valora más".

El reencuentro con Gonzalo

Christofer y Gonzalo volvieron a verse las caras en 'Viva la vida'. Ambos forjaron lazos de amistad en 'La isla de las tentaciones', pero tras los últimos acontecimientos se habían distanciado. El sevillano le ha criticado duramente por haber perdonado a Fani y la ahora pareja de esta le ha recriminado que si de verdad se consideraba su amigo, debería haberle apoyado en su decisión. Pero Gonzalo terminó disculpándose: "Prefiero tener una amistad contigo a una enemistad con Fani".