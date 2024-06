Por Mario de Hipólito de Sande |

'First Dates' ha reunido en una cita a Abraham, de 67 años, y a Concha, de 68. Mientras que él busca el amor y considera que el sexo es fundamental, ella busca un hombre con el que disfrutar de sus aficiones y sobre todo, que sea educado. Además, el de 67 años, disfruta jugando al billar y también le gusta el karaoke. Concha, por su parte, solo ha tenido una relación, que le ha durado 48 años.

Concha durante su cita en 'First dates'

La "pareja" no conectó en ningún momento, para Abraham ella era demasiado mayor, ya que aseguró que. "Los hombres así me dan asco, no asimilan la edad que tienen", dijo ella, a quien le sentó realmente mal el comentario que había pronunciado su acompañante. El mal rollo entre ambos iba aumentando por segundos, y llegó a su punto más álgido cuando el soltero preguntó: "". "¿Eso qué es?", preguntó ella para desconcertarle.

Tras este incómodo momento, Concha calificó a Abraham como "sinvergüenza" y "caradura". "Tiene falta de madurez. Preguntarme por el sexo después de decirme que buscaba una más joven era de no tener vergüenza. Llegará un momento en el que me levantaré, es que ha sido muy fuerte. Si me hacéis un Paul Newman yo vuelvo, por un Abraham no, ese que se vuelva a Valencia", sentenció muy enfadada.

No se volverán a ver

Tras la intensa cita, ambos aseguraron habérselo pasado "muy bien", irónicamente, segundos antes de responder a la famosa pregunta: ¿Tendrían una segunda cita?. "Eres una mujer estupenda, pero no eres la idea que yo traía", dijo Abraham, cerrando la puerta a volver a reunirse con Concha. "Creo que no te has portado bien conmigo. Yo sé la edad que tengo, soy consciente, pero tú tienes un año menos y buscas chicas más jóvenes, creo que tienes un problema (...) Por educación me he callado, pero ahora tengo que decirte la verdad", terminó de relatar ella, justo antes de levantarse e irse.