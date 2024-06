Por Joan Centelles Martínez |

El rock and roll fue el protagonista de una de las citas del último programa de 'First Dates'. Con guitarra en mano apareció por la puerta del restaurante Florentino, más conocido como Flores, rockero profesional y excomponente de Eva Rock, grupo de rock en España de los 60. El músico regaló unos acordes de guitarra mientras esperaba a su cita, María, que resultó ser la exmujer de Fortu, cantante del también grupo de rock Obus.

María y Flores en 'First Dates'

Al llegar su cita,. "", dijo perpleja María ante la carta de presentación de su cita. La cosa no fue a mejor, pues María criticó que el músico no le dejara articular palabra durante la cena: "", dijo en totales al finalizar la cita. Algo que sí le pudo contar era que. "Cuando me ha dicho que fue la mujer de Fortu de Obús, dije:", confesó para después revelar que lo conoció en un concierto en Cáceres.

La soltera destapó que estaba "cansada de los músicos", de los que aseguró que aunque "cada uno tiene su personalidad, (...) todos van a lo mismo". A pesar de ello, al llegar el momento pregunta final, María le dio un "sí" a Flores. "Lo único que sé es que con él me río [...] Es músico. Me hubiera gustado que fuera otra cosa, pero la música me encanta". Un "sí" que no recibió de vuelta por parte de Flores, pues según el soltero, María no encajaba con su perfil de pareja.

De rockeros va la cosa

María ya probó suerte en 'First Dates' en otra ocasión. En 2016 la soltera apareció en el dating show con Ariadna, la hija que tiene en común con Fortu, que llegó a ejercer de falsa camarera durante el encuentro de su madre con su cita a ciegas. María cenó con Manel, un rockero de 61 años procedente de tierras catalanas al que quiso conocer fuera del programa. En aquella ocasión, el programa desveló que María y el rockero amanecieron juntos y se fueron a desayunar tras la cita.