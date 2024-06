Por Joan Centelles Martínez |

Después de intentarlo una vez y salirle rana, Sara volvía por segunda vez a 'First Dates' para encontrar el amor. En esta vuelta al programa tuvo dos oportunidades para elegir pareja, pues no solo tuvo una cita con un soltero, sino con dos. Carlos Sobera le explicó que cenaría el primer plato con uno, el segundo con el otro y el postre con los dos.

Alberto, Álvaro y Sara en 'First Dates'

, que se definía como un "chico atractivo, guapo y con elegancia". Para impresionarla, el soltero mostró su dote en el cante, algo que a Sara no le gustó. "", amenazó. Sin embargo, la cena mejoró y se rieron juntos. Hablaron también de sus estudios, momento en que ella comentó que hacía psicología y le confesaba: "".

Alberto, apodado como Usu, entraba en el restaurante para comer el segundo plato con la soltera. "Este está bueno, ¿eh?", dijo Sara sobre la primera impresión que tuvo de él. "Usu, de usurpador", bromeaba ella sobre su nombre. El soltero confesó no saber ligar, pero durante la cena se entendió con Sara. La soltera volvió a hacer mención a su locura en esta segunda cita, cuando este le comentó que había tenido una novia que se llamaba igual que ella. "Es que las Saras están todas locas del coño. Cuidado con las Saras", le advertía a Álvaro.

"Hacemos buena trieja"

Llegó el momento del postre con los dos solteros y los tres acabaron congeniando. "No, si todavía estos dos se enrollan y a mí me dejan sola", decía con humor sobre el buen entendimiento entre sus dos pretendientes. "Hacemos buena trieja, creo que hacemos un buen trío", comentó ella en totales. "P'alante. Puede pasar cualquier cosita", declaró Álvaro. En el momento final, y cogidos los tres por los brazos, respondieron que "sí" a una segunda cita a tres. "Me han caído muy bien los dos. Estoy abierta a ver qué pasa", concluía Sara, antes de que los solteros se la llevaran en volandas a tomar algo.