Críticas a Natalia Jiménez por mostrarse en contra del feminismo: "Todo lo que acaba en ista, malo"

Nueva oleada de críticas a Natalia Jiménez, jurado de 'Operación Triunfo 2020', una vez más por unas desafortunadas declaraciones, en este caso respecto al feminismo. Si después de la última polémica, reconoció en la Gala 6 tener una "bocachancla espectacular", esta vez ha ocurrido lo mismo aunque la cantante afincada en México no ha querido retractarse públicamente por nada. Todo se ha desencadenado después de que un usuario de Twitter colgase durante la Gala 7 un vídeo de la artista que ha sorprendido a todos los seguidores del programa y no, no precisamente para bien.

Natalia Jiménez

En estas imágenes posteadas en dicha red social se rescataba un fragmento del formato 'Detrás de la fama' que protagonizaba la propia Natalia Jiménez. En esta entrevista con ella, la reconocida cantante internacional confesaba su opinión sobre el feminismo con estas palabras: "Yo no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo es mala, siempre. Todo lo que acaba en ista, malo". Esta postura contraria al feminismo ha indignado a muchos internautas en Twitter, que no han dudado en cargar contra Jiménez por su visión sobre la necesaria igualdad en nuestra sociedad.

Reacciones en Twitter

Muchos de estos internautas no han dudado en postear tuits mostrándose totalmente enfadados con la cantante mexicana mientras que muchos además han aprovechado en ironizar con las palabras de Jiménez en las que afirma que todo lo que termine en "ista" es malo. Ahora solo resta esperar para ver si Jiménez decide pronunciarse, como suele ser habitual en sus últimas polémicas tuiteras o si en este caso decide mantenerse callada y no implicarse en una de sus polémicas más sonadas en redes.

Feminista, malo. Comidista, también malo ??????? https://t.co/n4cJxa4xTe — Mikel López Iturriaga (@mikeliturriaga) March 1, 2020

No iba a opinar, de verdad. Hasta que se le ha ocurrido decir que ella no es feminista porque todo lo que termina en -ista es malo. Ella, supuestamente artista, polemista y bastante narcisista. #nataliajimenez #OTGala7 — Jazmin Abuin Janeiro ???? (@Jazminjazzsoul) March 1, 2020

Natalia Jimenez librará el Domingo, ya que considerará que una Gala Feminista que no va con ella (porque acaba en -ISTA y es radical y extremo) #OTGala7 — Lique Galeguiña (@A6DeJunho) March 1, 2020

Según ella ser por ejemplo ser oculISTA es malo lol — marcospaadilla (@marcospaadilla) March 1, 2020

ni puta idea de feminismo tiene. — Anya ?????????? (@angelicbxtch) March 1, 2020

Semana feminista en 'OT'

La publicación de estas imágenesprecisamente coincide con la celebración de la semana de la mujer en el talent show producido por Gestmusic y emitido por Televisión Española. En los días previos al 8-M, los responsables del espacio han querido contar con la visita a la Academia de conocidas mujeres que han liderado una lucha feminista en el mundo de la música (Beatriz Luengo, Amaia Romero, Alba Reche, María Villar o Natalia Lacunza) y además han decidido dedicar la Gala 8 del espacio al feminismo y a todas esas mujeres que siguen luchando por la igualdad en nuestro país. Paralelamente, los triunfitos han contado con uhna charla sobre feminismo que ha corrido a cargo de Ana Pachecho.