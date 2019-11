'Clandestino', nominado entre los cuatro mejores programas de actualidad del mundo en los RealScreen Awards

El programa documental 'Clandestino', de la productora 93 metros y dirigido y conducido por David Beriain, está entre los cuatro nominados a los prestigiosos RealScreen Awards en la categoría de mejor programa de actualidad del mundo. El episodio seleccionado en concreto es el titulado 'El negocio del secuestro en Venezuela', donde Beriain y su equipo entrevistaron a cuatro bandas de secuestradores y entraron en una cárcel recibidos por presos armados quienes reconocían ordenar secuestros.

David Beriain en el episodio 'El negocio del secuestro en Venezuela'

El programa comparte nominación con 'At the heart of gold inside USA Gymnastic Scandal' de HBO, 'Period. End of Sentence' de Netflix y 'Surviving R. Kelly' de Lifetime. La producción cuenta con tres temporadas que se emiten en el canal DMAX y se han tratado temas como el Cártel de Sinaloa, la situación de los Hmong en Vietnam, las Maras de El Salvador o los cazadores furtivos africanos.

La primera temporada, 'Amazonas Clandestino', ya fue nominada a los mismos premios en el año 2016, concretamente por el documental 'La Colombia de las FARC', donde todo el equipo se adentró en la selva colombiana para contar los últimos días de la guerra civil. Tuvieron acceso a las fuerzas especiales del Ejército colombiano y a los campamentos de la guerrilla en la clandestinidad.

Mundos clandestinos

David Beriain es periodista especializado en conflictos armados y temas de violencia y ha sido corresponsal de guerra cubriendo países como Irak, Afganistán, Sudán, Congo y Libia. Esta experiencia profesional la plasma en 'Clandestino' donde tiene acceso privilegiado a mundos clandestinos y a sus protagonistas. Todas estas historias han tenido éxito internacional, ya que 'Amazonas Clandestino' se emitió en más de 40 países.