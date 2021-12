César Carballo, criticado por su opinión sobre la vacunación infantil: "Es un irresponsable"

Durante la mañana del 16 de diciembre de 2021, Ana Terradillos se encargaba de abordar el tema de la vacunación infantil contra el covid-19 en 'El programa de Ana Rosa' y lo hacía iniciando una conversación telemática con César Carballo, el polémico doctor que ha recibido una oleada de críticas por señalar que no pretende vacunar a sus hijos, al menos de momento.

César Carballo en 'El programa de Ana Rosa'

"Tengo una niña de 9 años, que acaba de pasar el covid, por lo que no está en disposición de vacunarse, y un niño de 7 que, efectivamente, sí se puede vacunar", empezaba diciendo el colaborador habitual de 'laSexta noche'. "¿Y le vas a vacunar?", le preguntaba la presentadora, a raíz de sus polémicas declaraciones días atrás. "Voy a esperar un poco, ¿vale? Porque soy muy garantista, aunque las vacunas son seguras", empezaba explicando el médico de urgencias.

"Todos los ensayos clínicos nos han demostrado que las vacunas son seguras, pero, por ejemplo, hay comités como el de Reino Unido, muy garantista con los derechos de los niños, que dice: 'Vamos a esperar un poco más para tener datos a medio plazo'. En nuestro país, la incidencia acumulada en niños se está disparando", añadía Carballo, sorprendiendo a Terradillos. "Hay una situación totalmente descontrolada en los colegios, yo sacaré al niño este viernes del colegio porque la transmisión está absolutamente por las nubes", sentenciaba, antes de terminar su conexión.

Las palabras de César Carballo no han gustado nada a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa', quienes no han dudado en arremeter por su irresponsabilidad al decir eso. "Lo único en lo que estoy de acuerdo con el doctor Carballo es que el rastreo no ha funcionado. (...) Me parece muy irresponsable que un sanitario diga que tiene dudas respecto a la vacunación de los menores. Si hubiera algún riesgo, no se hubiera aprobado. Me preocupa, hay que tranquilizar a los padres y a las madres", argumentaba Esther Palomera.

¿Propaga el miedo?

"Un altísimo porcentaje de las cosas que ha dicho el doctor Carballo están fuera de lugar porque las autoridades que han recomendado la vacunación de los menores son las mimas que han autorizado la vacunación de los mayores y de los adultos. Este tipo de mensajes pueden calar en la sociedad", expresaba también José María Olmo, mostrándose disgustado con las palabras del doctor. "Me parece lamentable, muy desafortunado lo que ha dicho el doctor Carballo", concluía Rodolfo Irago.