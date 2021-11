Hace unos días Disney+ nos sorprendió anunciando que uno de los protagonistas de 'Somos los mejores: Una nueva era', Emilio Estévez, no estaría en la segunda temporada. El estudio y la productora de la serie en su momento argumentaron que habían decidido no renovarle el contrato al actor, que era el rostro de la popular franquicia cinematográfica infantil de los noventa, porqué éste no quería vacunarse. Sin embargo, Estévez tiene una versión muy diferente.

Emilio Estévez en 'Somos los mejores: Una nueva era'

El actor ha ofrecido esa otra versión en una larga carta publicada en Deadline en la que remarca que no es antivacunas y defiende que su salida de la ficción de Disney+ no tiene nada que ver con los protocolos COVID sino que es fruto simplemente de "una disputa contractual", así como de "una miríada de diferencias creativas".

Para reforzar su argumento, Estévez ha compartido su experiencia personal con el virus, revelando que "durante el verano y el otoño de 2020 sufrió lo que ahora conocemos como síndrome COVID crónico", más conocido como COVID persistente. Al parecer el intérprete se contagió tras el final del rodaje del piloto de 'Somos los mejores: Una nueva era' a pesar de haber tomado todas las precauciones.

Estévez afirma que en agosto de 2020 volvió a Vancouver a rodar el resto de la primera temporada de la ficción y siguió los protocolos COVID del país a pesar de estar sufriendo los síntomas del COVID persistente. También dice que los productores le garantizaron que estaría seguro, sobre todo después de supuestamente haber superado la enfermedad, mientras que sus ex-representantes le advertían de que si no regresaba al trabajo podría enfrentarse a serias consecuencias legales.

"El legado de la franquicia era más importante que mi propia salud. En retrospectiva, me equivoqué al proteger a la serie en lugar de ser transparente sobre haber contraído COVID-19", señala Estévez en su declaración. "Probablemente habría servido de ejemplo público de hasta qué punto todos somos vulnerables a esta enfermedad mortal". Y reitera: "Los productores y los showrunners saben la verdad. En pocas palabras, soy anti-bully. Mi salida de la serie se debió a una gran cantidad de diferencias creativas. Cualquier otra narrativa es falsa."

La 'versión oficial'

Esto último es claramente una dardo a todo lo publicado la semana pasada. Desde ABC Signature, división televisiva de Disney Television Studios que produce la serie secuela, aseguraban que el actor no estaba de acuerdo con el requisito de vacunación obligatoria y sus representantes habrían intentado hasta el último momento negociar una exención. Pero con el equipo de guión en pleno proceso de escritura de los nuevos episodios y la fecha de inicio de la producción cada vez más cerca, el estudio decidió cortar las conversaciones y no renovar el contrato para así poder adaptar los guiones lo antes posible. Y, si nada lo impide, está previsto que el rodaje de la segunda temporada arranque a principios de 2022.